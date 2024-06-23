https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954884288.html

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 23.06.2024

Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:32

2024-06-23T17:32

2024-06-23T17:48

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Ориентировочно до 18.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.

https://radiosputnik.ru/20240617/saldo-1953408891.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, безопасность, михаил развожаев