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Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 23.06.2024
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17:32 23.06.2024 (обновлено: 17:48 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954884288.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 23.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:32
2024-06-23T17:48
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Ориентировочно до 18.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
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севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота

В Севастополе ориентировочно до 18.00 пройдут учения флота со стрельбой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Азов"
Большой десантный корабль Азов - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Большой десантный корабль "Азов". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 18.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
Военно-морские учения Северного флота. Архив - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Сальдо: морпехи Северного флота провели учения по форсированию Днепра
17 июня, 13:49
 
СевастопольБезопасностьМихаил Развожаев
 
 
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