https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954884288.html
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота - РИА Новости, 23.06.2024
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:32
2024-06-23T17:32
2024-06-23T17:48
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе в воскресенье пройдут учения флота со стрельбой из различных видов стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Ориентировочно до 18.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО (противоподводной диверсионной обороны – ред.) со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота
В Севастополе ориентировочно до 18.00 пройдут учения флота со стрельбой