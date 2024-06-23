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Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник - РИА Новости, 23.06.2024
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17:17 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник - РИА Новости, 23.06.2024
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник
После разрешения президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому использовать дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские изверги ощутили полную... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:17
2024-06-23T17:17
россия
украина
сша
родион мирошник
джо байден
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После разрешения президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому использовать дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские изверги ощутили полную безнаказанность, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "После разрешения Байдена Зеленскому использовать переданные им дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские изверги ощутили полную безнаказанность. По севастопольским пляжам прилетела американская дальнобойная ракета ATACMS с кассетной начинкой. Она предназначенная для массового поражения пехоты, но здесь ее использовали против детей, женщин и стариков. Эти боеприпасы запрещены в 120 странах мира", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, американские ракеты были нацелены американцами, а выпущены "украинскими нелюдями". "Удар нанесли в воскресенье в июньский полдень, в день Святой Троицы! Вы правда думаете, что это случайность, а не злонамеренный сатанинский выпад против всего человеческого?! Пощады за ЭТО не ждите!", - добавил Мирошник. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минздрава РФ, ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Трое человек, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Как уточняется, Киев хочет получить разрешение Вашингтона бить вглубь России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет. Представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861076.html
https://ria.ru/20240330/atacms-1936806925.html
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россия, украина, сша, родион мирошник, джо байден, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Россия, Украина, США, Родион Мирошник, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник

Мирошник об обстреле Севастополя: изверги ощутили полную безнаказанность

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После разрешения президента США Джо Байдена Владимиру Зеленскому использовать дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские изверги ощутили полную безнаказанность, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"После разрешения Байдена Зеленскому использовать переданные им дальнобойные ракеты по российским регионам, украинские изверги ощутили полную безнаказанность. По севастопольским пляжам прилетела американская дальнобойная ракета ATACMS с кассетной начинкой. Она предназначенная для массового поражения пехоты, но здесь ее использовали против детей, женщин и стариков. Эти боеприпасы запрещены в 120 странах мира", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова
Вчера, 14:56
По его словам, американские ракеты были нацелены американцами, а выпущены "украинскими нелюдями".
«
"Удар нанесли в воскресенье в июньский полдень, в день Святой Троицы! Вы правда думаете, что это случайность, а не злонамеренный сатанинский выпад против всего человеческого?! Пощады за ЭТО не ждите!", - добавил Мирошник.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По данным Минздрава РФ, ранения и травмы получили 124 человека, в том числе 27 детей. Трое человек, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. Как уточняется, Киев хочет получить разрешение Вашингтона бить вглубь России на расстояние 100-150 километров, используя возможности дальнобойных ракет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя
Вчера, 14:58
Представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Крыму найдут противоядие от ракет ATACMS, заявили в Госдуме
30 марта, 11:55
 
РоссияУкраинаСШАРодион МирошникДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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