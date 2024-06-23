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Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024
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17:13 23.06.2024 (обновлено: 17:14 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954879563.html
Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю
Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024
Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю
Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин выразили свои соболезнования в связи с жертвами при ракетном ударе ВСУ по Севастополю. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:13
2024-06-23T17:14
севастополь
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин выразили свои соболезнования в связи с жертвами при ракетном ударе ВСУ по Севастополю. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. "От себя лично и от имени всех жителей Луганской Народной Республики выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю... Атака мирного города в выходной день в очередной раз доказала бесчеловечность украинских националистов, показала их истинное преступное лицо. Луганщина вместе с Севастополем", - говорится в сообщении главы ЛНР в Telegram-канале. Пушилин также заявил, что сердца жителей Донбасса, которые молятся за скорейшее выздоровление пострадавших, сегодня вместе с севастопольцами. "Очередное чудовищное по цинизму военное преступление совершил киевский режим, обстреляв Севастополь в светлый праздник Троицы. Мы в Донецкой Народной Республике убедились с 2014 года, что у власти на Украине находятся террористы, которые выбирают значимые для нас даты, православные праздники для массированных обстрелов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ru/20240623/sevastopol--1954877771.html
https://ria.ru/20240607/prichastnye-1951563177.html
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севастополь, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю

Пасечник и Пушилин выразили соболезнования из-за удара ВСУ в Севастополе

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин выразили свои соболезнования в связи с жертвами при ракетном ударе ВСУ по Севастополю.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
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"От себя лично и от имени всех жителей Луганской Народной Республики выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю... Атака мирного города в выходной день в очередной раз доказала бесчеловечность украинских националистов, показала их истинное преступное лицо. Луганщина вместе с Севастополем", - говорится в сообщении главы ЛНР в Telegram-канале.
Пушилин также заявил, что сердца жителей Донбасса, которые молятся за скорейшее выздоровление пострадавших, сегодня вместе с севастопольцами.
"Очередное чудовищное по цинизму военное преступление совершил киевский режим, обстреляв Севастополь в светлый праздник Троицы. Мы в Донецкой Народной Республике убедились с 2014 года, что у власти на Украине находятся террористы, которые выбирают значимые для нас даты, православные праздники для массированных обстрелов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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СевастопольЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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