Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю
Пасечник и Пушилин выразили соболезнования из-за удара ВСУ в Севастополе
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин выразили свои соболезнования в связи с жертвами при ракетном ударе ВСУ по Севастополю.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
"От себя лично и от имени всех жителей Луганской Народной Республики выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю... Атака мирного города в выходной день в очередной раз доказала бесчеловечность украинских националистов, показала их истинное преступное лицо. Луганщина вместе с Севастополем", - говорится в сообщении главы ЛНР в Telegram-канале.
Пушилин также заявил, что сердца жителей Донбасса, которые молятся за скорейшее выздоровление пострадавших, сегодня вместе с севастопольцами.
"Очередное чудовищное по цинизму военное преступление совершил киевский режим, обстреляв Севастополь в светлый праздник Троицы. Мы в Донецкой Народной Республике убедились с 2014 года, что у власти на Украине находятся террористы, которые выбирают значимые для нас даты, православные праздники для массированных обстрелов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.