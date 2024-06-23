https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954879563.html

Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю

Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю - РИА Новости, 23.06.2024

Главы ЛНР и ДНР выразили соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю

Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин выразили свои соболезнования в связи с жертвами при ракетном ударе ВСУ по Севастополю. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:13

2024-06-23T17:13

2024-06-23T17:14

севастополь

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин выразили свои соболезнования в связи с жертвами при ракетном ударе ВСУ по Севастополю. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. "От себя лично и от имени всех жителей Луганской Народной Республики выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате вражеского удара по Севастополю... Атака мирного города в выходной день в очередной раз доказала бесчеловечность украинских националистов, показала их истинное преступное лицо. Луганщина вместе с Севастополем", - говорится в сообщении главы ЛНР в Telegram-канале. Пушилин также заявил, что сердца жителей Донбасса, которые молятся за скорейшее выздоровление пострадавших, сегодня вместе с севастопольцами. "Очередное чудовищное по цинизму военное преступление совершил киевский режим, обстреляв Севастополь в светлый праздник Троицы. Мы в Донецкой Народной Республике убедились с 2014 года, что у власти на Украине находятся террористы, которые выбирают значимые для нас даты, православные праздники для массированных обстрелов", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ru/20240623/sevastopol--1954877771.html

https://ria.ru/20240607/prichastnye-1951563177.html

севастополь

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms