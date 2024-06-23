https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954870157.html

В больницах Севастополя организовали дежурство психологов

В больницах Севастополя организовали дежурство психологов - РИА Новости, 23.06.2024

В больницах Севастополя организовали дежурство психологов

Дежурство психологов организовано в больницах Севастополя для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела города и их родственникам, заявил помощник... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:17

2024-06-23T16:17

2024-06-23T16:55

россия

севастополь

сша

алексей кузнецов

михаил развожаев

вооруженные силы украины

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурство психологов организовано в больницах Севастополя для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела города и их родственникам, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. "В больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов - они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам", - сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России, добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20240623/beglov-1954869917.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861076.html

россия

севастополь

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, сша, алексей кузнецов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms