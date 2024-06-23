В больницах Севастополя организовали дежурство психологов
Минздрав: в больницах Севастополя организоваkb дежурство психологов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурство психологов организовано в больницах Севастополя для оказания помощи пострадавшим в результате обстрела города и их родственникам, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
"В больницах Севастополя организовывается дежурство медицинских психологов - они оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Будут проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России, добавил Кузнецов.