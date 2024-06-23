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Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
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15:55 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954867118.html
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Севастополя
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Севастополя
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:55
2024-06-23T16:55
севастополь
россия
мария львова-белова
михаил развожаев
вооруженные силы украины
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом Севастополя Мариной Песчанской в связи с атакой ВСУ на город, данные по пострадавшим детям уточняются. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка. "Ранения получили около 100 человек. На месте работают врачи, спасатели, развернуты пункты приема пострадавших. При необходимости обязательно подключатся федеральные медицинские центры. Мы на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Мариной Песчанской. Она сейчас работает в городской больнице. Данные по пострадавшим детям уточняются", - сообщила Львова-Белова. Детский омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
https://ria.ru/20240623/delo-1954865910.html
https://ria.ru/20240323/obstrel-1935387203.html
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севастополь, россия, мария львова-белова, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Мария Львова-Белова, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Львова-Белова находится на связи с детским омбудсменом Севастополя

Львова-Белова находится связалась с омбудсменом в Севастополе после атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что находится на связи с детским омбудсменом Севастополя Мариной Песчанской в связи с атакой ВСУ на город, данные по пострадавшим детям уточняются.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
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"Ранения получили около 100 человек. На месте работают врачи, спасатели, развернуты пункты приема пострадавших. При необходимости обязательно подключатся федеральные медицинские центры. Мы на связи с региональным уполномоченным по правам ребенка Мариной Песчанской. Она сейчас работает в городской больнице. Данные по пострадавшим детям уточняются", - сообщила Львова-Белова.
Детский омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
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СевастопольРоссияМария Львова-БеловаМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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