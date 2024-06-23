https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861076.html

МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя

МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024

МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя

Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом, заявила... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:58

2024-06-23T14:58

2024-06-23T16:55

севастополь

происшествия

мария захарова

вооруженные силы украины

михаил развожаев

россия

киев

юнеско

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Молчит ОБСЕ - полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные ее институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?" - заявила Захарова.Она отметила, что ранее ОБСЕ уже проигнорировала убийства российских журналистов.При этом Захарова отметила, что в доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки, буллинг."Почему же нет ни одного доклада о страданиях детей Донбасса, новых регионов России, в целом страдания детей от киевского режима? Потому что, к сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а инструментарием в руках Запада", - заявила Захарова.Несмотря на это, МИД РФ будет добиваться реакции этих организаций."Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима... Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было", - заверила она.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.

https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954862056.html

https://ria.ru/20240623/aksenov-1954860311.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, происшествия, мария захарова, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, киев, юнеско, обсе, донбасс, обстрел севастополя ракетами atacms