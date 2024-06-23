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МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
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14:58 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861076.html
МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя
МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя - РИА Новости, 23.06.2024
МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя
Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом, заявила... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:58
2024-06-23T16:55
севастополь
происшествия
мария захарова
вооруженные силы украины
михаил развожаев
россия
киев
юнеско
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Молчит ОБСЕ - полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные ее институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?" - заявила Захарова.Она отметила, что ранее ОБСЕ уже проигнорировала убийства российских журналистов.При этом Захарова отметила, что в доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки, буллинг."Почему же нет ни одного доклада о страданиях детей Донбасса, новых регионов России, в целом страдания детей от киевского режима? Потому что, к сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а инструментарием в руках Запада", - заявила Захарова.Несмотря на это, МИД РФ будет добиваться реакции этих организаций."Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима... Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было", - заверила она.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954862056.html
https://ria.ru/20240623/aksenov-1954860311.html
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севастополь, происшествия, мария захарова, вооруженные силы украины, михаил развожаев, россия, киев, юнеско, обсе, донбасс, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Происшествия, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Россия, Киев, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Донбасс, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
МИД оповестит международные структуры об обстреле Севастополя

Захарова: Россия будет добиваться реакции на гибель людей в Севастополе

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские дипломаты будут добиваться реакции международных организаций на гибель мирных жителей Севастополя, но эти структуры ангажированы Западом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Молчит ОБСЕ - полностью себя дискредитировала как в целом структура, так и отдельные ее институты. Где уполномоченный ОБСЕ по правам человека?" - заявила Захарова.
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Вчера, 15:04
Она отметила, что ранее ОБСЕ уже проигнорировала убийства российских журналистов.
При этом Захарова отметила, что в доклады ЮНЕСКО о правах детей иногда попадают даже банальные школьные драки, буллинг.
«
"Почему же нет ни одного доклада о страданиях детей Донбасса, новых регионов России, в целом страдания детей от киевского режима? Потому что, к сожалению, эти структуры полностью ангажированы на данном направлении и являются уже не международными организациями, а инструментарием в руках Запада", - заявила Захарова.
Несмотря на это, МИД РФ будет добиваться реакции этих организаций.
"Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима... Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было", - заверила она.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
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СевастопольПроисшествияМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевРоссияКиевЮНЕСКООБСЕДонбассОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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