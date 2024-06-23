https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954857797.html

Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек

Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек - РИА Новости, 23.06.2024

Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек

Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:42

2024-06-23T14:42

2024-06-23T19:22

севастополь

вооруженные силы украины

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram."Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю", — написал он.Как уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро раненых детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.Развожаев подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована для помощи пострадавшим, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь."Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления", — добавил Развожаев.Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших при обстреле в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.Как уточняли в Минобороны, Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html

https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954855231.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms