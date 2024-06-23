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Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек - РИА Новости, 23.06.2024
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14:42 23.06.2024 (обновлено: 19:22 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954857797.html
Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек
Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек - РИА Новости, 23.06.2024
Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек
Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:42
2024-06-23T19:22
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.&quot;Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю&quot;, — написал он.Как уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро раненых детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.Развожаев подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована для помощи пострадавшим, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты. Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.&quot;Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления&quot;, — добавил Развожаев.Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших при обстреле в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.Как уточняли в Минобороны, Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954354960.html
https://ria.ru/20240623/zelenskiy-1954855231.html
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севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Число жертв удара ВСУ по Севастополю выросло до трех человек

Количество раненых в Севастополе выросло до 124 человек

© Фото : Кадры из соцсетейПоврежденный автомобиль после обстрела ВСУ в Севастополе
Поврежденный автомобиль после обстрела ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Кадры из соцсетей
Поврежденный автомобиль после обстрела ВСУ в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число погибших после удара ВСУ по Севастополю выросло до трех, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
«

"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Отрекшийся от веры преступный киевский режим среди белого дня нанес удар баллистическими ракетами с кассетными боеприпасами по Севастополю", — написал он.

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Как уточнил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей.
По словам уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пятеро раненых детей находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Развожаев подчеркнул, что вся система здравоохранения мобилизована для помощи пострадавшим, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, операционные развернуты.
Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«

"Сегодня, в светлый праздник Троицы, у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время, когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море. Понимаю, никакие слова не могут сейчас успокоить людей, потерявших родных. Знайте, сейчас каждый севастополец мысленно с вами. Мы обязательно поможем семьям погибших. Всем раненым — искренние слова поддержки и скорейшего выздоровления", — добавил Развожаев.

Глава города сообщил, что выехал к пострадавшим в больницу, на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов.
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Сейчас продолжается эвакуация пострадавших при обстреле в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.
Как уточняли в Минобороны, Киев пытался ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Киев практически ежедневно пытается атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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СевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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