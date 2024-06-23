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Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе - РИА Новости, 23.06.2024
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14:01 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/serbiya-1954849274.html
Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе - РИА Новости, 23.06.2024
Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию и обеспечить все необходимые резервы, так как ожидает ухудшения ситуации РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:01
2024-06-23T14:01
в мире
сербия
европа
украина
александр вучич
ивица дачич
ана брнабич
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию и обеспечить все необходимые резервы, так как ожидает ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца года. В воскресенье Вучич и вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич провели торжественное награждение лучших сотрудников на церемонии в день министерства внутренних дел Сербии. Присутствуют председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич и члены правительства. "Живем в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с легкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее. Поэтому мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия", - заявил Вучич собравшимся. По словам сербского лидера, работа МВД станет еще важнее, потому что безопасность граждан находится в приоритете и имеет ключевое значение. "Будьте готовыми к более тяжелому периоду, не потому что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, напротив..., а потому что знаю, что будет происходить в мире, знаю, что ситуация и у нас будет намного тяжелее, поэтому важно обеспечить все резервы, которые есть, и подготовиться к этому периоду. Насколько тяжело бы ни было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна быть безопасна", - подчеркнул Вучич. Ранее президент Сербии неоднократно высказывал опасения, что конфликт на Украине перерастет в глобальное вооруженное противостояние уже осенью этого года из-за непримиримых позиций сторон.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917825999.html
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в мире, сербия, европа, украина, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич
В мире, Сербия, Европа, Украина, Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич
Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе

Президент Сербии Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД подготовиться к любому возможному сценарию и обеспечить все необходимые резервы, так как ожидает ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе до конца года.
В воскресенье Вучич и вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич провели торжественное награждение лучших сотрудников на церемонии в день министерства внутренних дел Сербии. Присутствуют председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич и члены правительства.
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"Живем в мире, где нет безопасности, стабильности, и невозможно с легкостью рассматривать то, что будет происходить до конца этого года, а тем более планировать многое на будущее. Поэтому мы должны думать о своей стране и хорошо подготовиться к каждому возможному сценарию, хорошо понимать, что происходит в мире, в Европе, и где во всем этом находится Сербия", - заявил Вучич собравшимся.
По словам сербского лидера, работа МВД станет еще важнее, потому что безопасность граждан находится в приоритете и имеет ключевое значение.
«
"Будьте готовыми к более тяжелому периоду, не потому что Сербия в тяжелом или плохом состоянии, напротив..., а потому что знаю, что будет происходить в мире, знаю, что ситуация и у нас будет намного тяжелее, поэтому важно обеспечить все резервы, которые есть, и подготовиться к этому периоду. Насколько тяжело бы ни было в Европе и мире, каждая пядь сербской земли должна быть безопасна", - подчеркнул Вучич.
Ранее президент Сербии неоднократно высказывал опасения, что конфликт на Украине перерастет в глобальное вооруженное противостояние уже осенью этого года из-за непримиримых позиций сторон.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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В миреСербияЕвропаУкраинаАлександр ВучичИвица ДачичАна Брнабич
 
 
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