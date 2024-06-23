https://ria.ru/20240623/samolet-1954831179.html
На Камчатке проверят инцидент с самолетом из Магадана
На Камчатке проверят инцидент с самолетом из Магадана - РИА Новости, 23.06.2024
На Камчатке проверят инцидент с самолетом из Магадана
Следователи Камчатского следственного отдела на транспорте СК России проводят доследственную проверку авиационного инцидента с самолетом, прибывшим на... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:36
2024-06-23T11:36
2024-06-23T11:36
происшествия
россия
магадан
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн – РИА Новости. Следователи Камчатского следственного отдела на транспорте СК России проводят доследственную проверку авиационного инцидента с самолетом, прибывшим на полуостров из Магадана, сообщает пресс-служба ведомства. "Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". По предварительным данным, днем 23 июня при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский у воздушного судна Ан-24, выполнявшего рейс из Магадана, произошел разрыв пневматика левой стойки шасси", - говорится в сообщении. На борту находились 20 человек, в том числе четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Ход проверки находится на контроле Камчатской транспортной прокуратуры.
https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, магадан, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), ан-24, камчатка
Происшествия, Россия, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Камчатка
На Камчатке проверят инцидент с самолетом из Магадана
На Камчатке проверят инцидент с Ан-24, у которого лопнул пневматик стойки шасси