https://ria.ru/20240623/samolet-1954825876.html

На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси

На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси - РИА Новости, 23.06.2024

На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси

Пневматик стойки шасси лопнул у Ан-24 при посадке на Камчатке, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:47

2024-06-23T10:47

2024-06-23T10:47

происшествия

камчатка

россия

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пневматик стойки шасси лопнул у Ан-24 при посадке на Камчатке, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Днем 23 июня 2024 года при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у воздушного судна Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Магадан-Петропавловск-Камчатский, произошел разрыв пневматика левой стойки шасси. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html

камчатка

россия

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), ан-24