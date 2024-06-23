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На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси - РИА Новости, 23.06.2024
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10:47 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/samolet-1954825876.html
На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси
На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси - РИА Новости, 23.06.2024
На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси
Пневматик стойки шасси лопнул у Ан-24 при посадке на Камчатке, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:47
2024-06-23T10:47
происшествия
камчатка
россия
петропавловск-камчатский
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пневматик стойки шасси лопнул у Ан-24 при посадке на Камчатке, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Днем 23 июня 2024 года при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у воздушного судна Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Магадан-Петропавловск-Камчатский, произошел разрыв пневматика левой стойки шасси. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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камчатка
россия
петропавловск-камчатский
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происшествия, камчатка, россия, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Камчатка, Россия, Петропавловск-Камчатский, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси

На Камчатке у Ан-24 лопнул пневматик стойки шасси, пострадавших нет

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пневматик стойки шасси лопнул у Ан-24 при посадке на Камчатке, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Днем 23 июня 2024 года при посадке в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) у воздушного судна Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Магадан-Петропавловск-Камчатский, произошел разрыв пневматика левой стойки шасси. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Лопнувшее колесо шасси самолета Ан-24 авиакомпанииИрАэро - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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ПроисшествияКамчаткаРоссияПетропавловск-КамчатскийСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
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