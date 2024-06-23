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В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2024
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09:48 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/rozysk-1954821214.html
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2024
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня
Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:48
2024-06-23T09:48
происшествия
нижний тагил
свердловская область
дзержинский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность женщины устанавливается, сообщила региональная прокуратура. "Накануне, 22 июня женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе "Площадь Славы" в Дзержинском районе Нижнего Тагила", – следует из сообщения. Отмечается, что на замечания прохожих она никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины и проведение доследственной проверки.
https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html
нижний тагил
свердловская область
дзержинский район
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, дзержинский район
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Дзержинский район
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня

В Нижнем Тагиле ищут женщину, пытавшуюся прикурить сигарету от Вечного огня

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность женщины устанавливается, сообщила региональная прокуратура.
"Накануне, 22 июня женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе "Площадь Славы" в Дзержинском районе Нижнего Тагила", – следует из сообщения.
Отмечается, что на замечания прохожих она никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины и проведение доследственной проверки.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьДзержинский район
 
 
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