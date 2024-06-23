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В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2024
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня
Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:48
2024-06-23T09:48
2024-06-23T09:48
происшествия
нижний тагил
свердловская область
дзержинский район
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность женщины устанавливается, сообщила региональная прокуратура. "Накануне, 22 июня женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе "Площадь Славы" в Дзержинском районе Нижнего Тагила", – следует из сообщения. Отмечается, что на замечания прохожих она никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины и проведение доследственной проверки.
https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html
нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область, дзержинский район
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область, Дзержинский район
В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня
В Нижнем Тагиле ищут женщину, пытавшуюся прикурить сигарету от Вечного огня