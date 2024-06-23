https://ria.ru/20240623/rozysk-1954821214.html

В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня

В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 23.06.2024

В Нижнем Тагиле женщина попыталась прикурить сигарету от Вечного огня

Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T09:48

2024-06-23T09:48

2024-06-23T09:48

происшествия

нижний тагил

свердловская область

дзержинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Проверка организована по информации о том, что местная жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле Свердловской области, личность женщины устанавливается, сообщила региональная прокуратура. "Накануне, 22 июня женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на мемориальном комплексе "Площадь Славы" в Дзержинском районе Нижнего Тагила", – следует из сообщения. Отмечается, что на замечания прохожих она никак не отреагировала. Прокуратура взяла на контроль установление личности женщины и проведение доследственной проверки.

https://ria.ru/20231203/saratov-1913433388.html

нижний тагил

свердловская область

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижний тагил, свердловская область, дзержинский район