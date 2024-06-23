https://ria.ru/20240623/rezhim-1954914535.html

В Махачкале ввели режим КТО

В Махачкале ввели режим КТО - РИА Новости, 23.06.2024

В Махачкале ввели режим КТО

Введен режим контртеррористической операции (КТО) в пределах административных границ Махачкалы, сообщили РИА Новости в УФСБ по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:44

2024-06-23T20:44

2024-06-23T21:05

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Введен режим контртеррористической операции (КТО) в пределах административных границ Махачкалы, сообщили РИА Новости в УФСБ по Дагестану. "Введен режим контртеррористической операции в пределах административных границ города Махачкалы", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html

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Росгвардия на месте стрельбы в Махачкале

Стрельба в Махачкале и Дербенте. Главное к этой минуте: ▪️Первые сообщения о стрельбе стали появляться ближе к 19 часам по московскому времени. ▪️МВД Дагестана сначала сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По информации ведомства, один сотрудник полиции погиб, один был ранен. ▪️Глава Дербента сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы были подняты по тревоге. ▪️Следом появилась информация, что в Махачкале под обстрел попал пост ДПС, сообщалось об одном убитом и шести раненых полицейских. ▪️Глава Дагестана призвал всех сохранять спокойствие, пообещал позже дать подробную информацию о ЧП, заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации. ▪️Согласно первой информации о жертвах среди гражданских, в Дербенте был убит священник, в Махачкале - охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги. ▪️Как сообщили РИА Новости в НАК, правоохранительными органами предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников. ▪️Правоохранительные органы и профильные службы Махачкалы после перестрелки в городе переведены в особый режим несения службы. ▪️По информации МВД Дагестана, двое боевиков ликвидированы.

2024-06-23T20:44

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