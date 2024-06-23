https://ria.ru/20240623/rezhim-1954914535.html
В Махачкале ввели режим КТО
В Махачкале ввели режим КТО - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале ввели режим КТО
Введен режим контртеррористической операции (КТО) в пределах административных границ Махачкалы, сообщили РИА Новости в УФСБ по Дагестану. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:44
2024-06-23T20:44
2024-06-23T21:05
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Введен режим контртеррористической операции (КТО) в пределах административных границ Махачкалы, сообщили РИА Новости в УФСБ по Дагестану. "Введен режим контртеррористической операции в пределах административных границ города Махачкалы", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html
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Росгвардия на месте стрельбы в Махачкале
Стрельба в Махачкале и Дербенте. Главное к этой минуте:
▪️Первые сообщения о стрельбе стали появляться ближе к 19 часам по московскому времени.
▪️МВД Дагестана сначала сообщило, что в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По информации ведомства, один сотрудник полиции погиб, один был ранен.
▪️Глава Дербента сообщил, что после нападения на православную церковь и синагогу правоохранительные органы были подняты по тревоге.
▪️Следом появилась информация, что в Махачкале под обстрел попал пост ДПС, сообщалось об одном убитом и шести раненых полицейских.
▪️Глава Дагестана призвал всех сохранять спокойствие, пообещал позже дать подробную информацию о ЧП, заявил, что неизвестные предприняли попытки к дестабилизации ситуации.
▪️Согласно первой информации о жертвах среди гражданских, в Дербенте был убит священник, в Махачкале - охранник церкви. Кроме того, в Дербенте погиб охранник синагоги.
▪️Как сообщили РИА Новости в НАК, правоохранительными органами предпринимаются все меры для розыска и задержания преступников.
▪️Правоохранительные органы и профильные службы Махачкалы после перестрелки в городе переведены в особый режим несения службы.
▪️По информации МВД Дагестана, двое боевиков ликвидированы.
2024-06-23T20:44
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале ввели режим КТО
УФСБ по Дагестану: в пределах административных границ Махачкалы ввели режим КТО