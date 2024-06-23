https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

"Три часа". Реакция в США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку

"Три часа". Реакция в США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку - РИА Новости, 23.06.2024

"Три часа". Реакция в США на удар ВСУ в Севастополе шокировала журналистку

Западные СМИ молчат об ударе ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители, пишет американская журналистка Джулия Канин в социальной сети X. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:57

2024-06-23T17:57

2024-06-23T22:02

в мире

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сша

украина

михаил развожаев

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россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Западные СМИ молчат об ударе ВСУ по Севастополю, в результате которого погибли мирные жители, пишет американская журналистка Джулия Канин в социальной сети X."Прошло более трех часов с тех пор, как Украина ударила по группе мирных жителей на пляже в Севастополе, и ни одно американское СМИ об этом не сообщило. Даже Reuters написало: "Россия говорит". Просто тотальное молчание на основных радиостанциях. Я помню ту же тишину, когда бомбили Донбасс", — заявила она.Атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Жертвами атаки стали четыре человека. Ранения и травмы различной степени тяжести получили свыше 140.В Минобороны заявили, что Вашингтон наравне с украинскими властями несет ответственность за ракетный удар по Севастополю, поскольку полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

https://ria.ru/20240623/zapad-1954866791.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954885343.html

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в мире, севастополь, сша, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, россия