Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев
Развожаев: под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми
© РИА Новости Крым / Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
© РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Михаил Развожаев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
"В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь, летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, кассетным боеприпасом американского производства в настоящий момент 124 пострадавших", - сообщил Развожаев.
По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.