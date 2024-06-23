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Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954885157.html
Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев
Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев - РИА Новости, 23.06.2024
Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:42
2024-06-23T17:42
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
сша
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. "В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь, летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, кассетным боеприпасом американского производства в настоящий момент 124 пострадавших", - сообщил Развожаев. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954877496.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
севастополь
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севастополь, россия, сша, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, США, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев

Развожаев: под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми

© РИА Новости Крым / Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
Комментарий губернатора Развожаева после атаки ВСУ на Севастополь
Развожаев рассказал о звонке Путина после атаки ВСУ на город
Вчера, 17:04
"В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь, летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, кассетным боеприпасом американского производства в настоящий момент 124 пострадавших", - сообщил Развожаев.
По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияСШАМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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