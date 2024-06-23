https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954885157.html

Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев

Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев - РИА Новости, 23.06.2024

Под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди, заявил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:42

2024-06-23T17:42

2024-06-23T17:42

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

сша

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. "В результате террористической атаки киевского режима на город Севастополь, летом, в праздничный день, в хорошую погоду, когда люди отдыхали на пляже, кассетным боеприпасом американского производства в настоящий момент 124 пострадавших", - сообщил Развожаев. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954877496.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html

севастополь

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, сша, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms