https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954873269.html
В Севастополе понедельник объявили днем траура
В Севастополе понедельник объявили днем траура - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе понедельник объявили днем траура
Понедельник объявлен днем траура в Севастополе после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:44
2024-06-23T16:44
2024-06-23T16:55
севастополь
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михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Понедельник объявлен днем траура в Севастополе после атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра 24 июня объявлен День траура. В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы", - говорится в сообщении Развожаева.Он отметил, что будут приспущены государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений. "Севастополь скорбит", - написал губернатор.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Ведомство возложило ответственность на Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен. В МО РФ указали, что полетные задания в ATACMS "вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США".
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севастополь, россия, сша, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе понедельник объявили днем траура
Развожаев: в Севастополе понедельник объявлен днем траура