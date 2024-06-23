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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.06.2024
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17:07 23.06.2024 (обновлено: 17:08 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/pvo-1954878606.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку, сообщили... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:07
2024-06-23T17:08
белгородская область
киев
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего июня т.г. в 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html
белгородская область
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белгородская область, киев, россия, происшествия
Белгородская область, Киев, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего июня т.г. в 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
12 июня, 13:09
 
Белгородская областьКиевРоссияПроисшествия
 
 
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