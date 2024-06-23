https://ria.ru/20240623/pvo-1954878606.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 23.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку, сообщили... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:07
2024-06-23T17:07
2024-06-23T17:08
белгородская область
киев
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, пресечена попытка Киева устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего июня т.г. в 16.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, киев, россия, происшествия
Белгородская область, Киев, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью