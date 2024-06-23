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Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/pvo-1954856224.html
Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS
Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 23.06.2024
Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS
Киев атаковал Севастополь с применением поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:33
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
севастополь
сша
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев атаковал Севастополь с применением поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек, сообщило Минобороны России."Двадцать третьего июня т.г. около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, в ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города."В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20240622/mid-1954778055.html
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безопасность, россия, севастополь, сша, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Севастополь, США, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS

Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS, запущенных Украиной

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев атаковал Севастополь с применением поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек, сообщило Минобороны России.
«
"Двадцать третьего июня т.г. около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, в ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.
«
"В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", - уточнили в МО РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
МИД прокомментировал атаки киевского режима по Энергодару
22 июня, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСевастопольСШАОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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