https://ria.ru/20240623/pvo-1954856224.html

Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS

Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS - РИА Новости, 23.06.2024

Над Севастополем силы ПВО сбили четыре ракеты ATACMS

Киев атаковал Севастополь с применением поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:33

2024-06-23T14:33

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

севастополь

сша

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Киев атаковал Севастополь с применением поставленных США ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом, из-за осколков пострадали более 20 человек, сообщило Минобороны России."Двадцать третьего июня т.г. около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, в ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Ещё одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города."В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов, пострадало более 20 мирных жителей, в том числе дети", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20240622/mid-1954778055.html

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безопасность, россия, севастополь, сша, обстрел севастополя ракетами atacms