https://ria.ru/20240623/pvo-1954835715.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 23.06.2024
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:23
2024-06-23T12:23
2024-06-23T12:31
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - говорится в сообщении.Уточняется, что главное - не находиться на открытом пространстве, основную опасность представляют осколки.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
В Севастополе работает ПВО
Власти: в Севастополе работает ПВО