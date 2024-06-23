https://ria.ru/20240623/pvo-1954835715.html

В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО - РИА Новости, 23.06.2024

В Севастополе работает ПВО

В Севастополе работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:23

2024-06-23T12:23

2024-06-23T12:31

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Севастополе работает ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах", - говорится в сообщении.Уточняется, что главное - не находиться на открытом пространстве, основную опасность представляют осколки.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев