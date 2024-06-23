https://ria.ru/20240623/pvo-1954834531.html

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024

Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ

Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью три реактивных снаряда РСЗО Vampire, с помощью которых Киев собирался устроить террористическую РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:07

2024-06-23T12:07

2024-06-23T12:19

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

белгородская область

киев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью три реактивных снаряда РСЗО Vampire, с помощью которых Киев собирался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего июня т.г. около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир". Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Вампир" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240622/oruzhie-1954718141.html

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Дарья Буймова

россия, безопасность, белгородская область, киев