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Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ
Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью три реактивных снаряда РСЗО Vampire, с помощью которых Киев собирался устроить террористическую РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:07
2024-06-23T12:07
2024-06-23T12:19
специальная военная операция на украине
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безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Белгородской областью три реактивных снаряда РСЗО Vampire, с помощью которых Киев собирался устроить террористическую атаку, сообщили в Минобороны России."Двадцать третьего июня т.г. около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир". Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда РСЗО "Вампир" уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, белгородская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Белгородская область, Киев
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда Vampire