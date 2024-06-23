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Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 23.06.2024 (обновлено: 13:54 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/putin-1954847511.html
Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин
Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024
Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин
Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и это получается, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:42
2024-06-23T13:54
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и это получается, сообщил президент РФ Владимир Путин."От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", - сказал Путин.Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Речь зашла о важности стабильной экономики Минобороны.
https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html
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россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Павел Зарубин
Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин

Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и это получается, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", - сказал Путин.
Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Речь зашла о важности стабильной экономики Минобороны.
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
ВС России ударили по месту подготовки технического состава ВВС Украины
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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