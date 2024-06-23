https://ria.ru/20240623/putin-1954847511.html

Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин

Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2024

Россия может рассчитывать только на собственную технику, заявил Путин

Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и это получается, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:42

2024-06-23T13:42

2024-06-23T13:54

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия может рассчитывать только на собственную военную технику, и это получается, сообщил президент РФ Владимир Путин."От этого все считают. И денежное довольствие считают, и новую технику, и заказы размещают - очень важно. Это база. Мы в этом смысле можем рассчитывать только на себя. Нам никто ничего с протянутой рукой не придет и не подаст. Все только сами. У нас получается", - сказал Путин.Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Речь зашла о важности стабильной экономики Минобороны.

https://ria.ru/20240623/udar-1954842631.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, павел зарубин