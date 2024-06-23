https://ria.ru/20240623/putin-1954837443.html

Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом

Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом - РИА Новости, 23.06.2024

Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом

Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:37

2024-06-23T12:37

2024-06-23T12:37

россия

пхеньян

ханой

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика. Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На кадрах Путин рассказал о своей поездке в Пхеньян и Ханой, в частности, что жара была +34-37 градусов. "Не понимаю, как Вы успеваете отдыхать в таком графике", - сказал собеседник президента. "Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить - это и есть отдых", - ответил президент. Путин в пятницу в Кремле поздравлял выпускников высших военных учебных заведений.

https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html

https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html

россия

пхеньян

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пхеньян, ханой, владимир путин, павел зарубин, общество