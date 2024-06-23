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Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом - РИА Новости, 23.06.2024
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12:37 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/putin-1954837443.html
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом - РИА Новости, 23.06.2024
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом
Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:37
2024-06-23T12:37
россия
пхеньян
ханой
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика. Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На кадрах Путин рассказал о своей поездке в Пхеньян и Ханой, в частности, что жара была +34-37 градусов. "Не понимаю, как Вы успеваете отдыхать в таком графике", - сказал собеседник президента. "Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить - это и есть отдых", - ответил президент. Путин в пятницу в Кремле поздравлял выпускников высших военных учебных заведений.
https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
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россия, пхеньян, ханой, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Пхеньян, Ханой, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом

Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом от тяжёлого графика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика.
Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На кадрах Путин рассказал о своей поездке в Пхеньян и Ханой, в частности, что жара была +34-37 градусов.
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Путин рассказал, как проводит свой отдых
30 июня 2021, 15:28
"Не понимаю, как Вы успеваете отдыхать в таком графике", - сказал собеседник президента.
"Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить - это и есть отдых", - ответил президент.
Путин в пятницу в Кремле поздравлял выпускников высших военных учебных заведений.
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РоссияПхеньянХанойВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
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