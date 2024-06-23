https://ria.ru/20240623/putin-1954837443.html
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом - РИА Новости, 23.06.2024
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом
Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:37
2024-06-23T12:37
2024-06-23T12:37
россия
пхеньян
ханой
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика. Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин. На кадрах Путин рассказал о своей поездке в Пхеньян и Ханой, в частности, что жара была +34-37 градусов. "Не понимаю, как Вы успеваете отдыхать в таком графике", - сказал собеседник президента. "Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить - это и есть отдых", - ответил президент. Путин в пятницу в Кремле поздравлял выпускников высших военных учебных заведений.
https://ria.ru/20210630/otdykh-1739245960.html
https://ria.ru/20240620/putin-1954144730.html
россия
пхеньян
ханой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, ханой, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Пхеньян, Ханой, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом
Путин назвал общение с достойными людьми отдыхом от тяжёлого графика
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общение с достойными людьми для него является отдыхом от тяжёлого графика.
Кадры общения главы государства с выпускниками военных вузов выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин
. На кадрах Путин рассказал о своей поездке в Пхеньян
и Ханой
, в частности, что жара была +34-37 градусов.
"Не понимаю, как Вы успеваете отдыхать в таком графике", - сказал собеседник президента.
"Ну вот я с вами встречаюсь, с такими ребятами, девушками увидеться, поговорить - это и есть отдых", - ответил президент.
Путин в пятницу в Кремле поздравлял выпускников высших военных учебных заведений.