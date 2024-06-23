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СМИ: на антиправительственном протесте в Тель-Авиве задержали трех человек
СМИ: на антиправительственном протесте в Тель-Авиве задержали трех человек - РИА Новости, 23.06.2024
СМИ: на антиправительственном протесте в Тель-Авиве задержали трех человек
Полиция задержала трех человек на антиправительственном протесте в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T02:01
2024-06-23T02:01
2024-06-23T02:01
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Полиция задержала трех человек на антиправительственном протесте в Тель-Авиве в субботу, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на полицию. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые уже 260 дней удерживаются в секторе Газа. "Полицейские увели нескольких участников антиправительственной акции и задержали троих после временного перекрытия дороги ... в Тель-Авиве", - говорится в сообщении издания. По данным издания, после завершения согласованной акции протеста некоторые демонстранты перекрыли дорожное движение, жгли автомобильные шины и создавали "угрозу" для прохожих. Демонстрации проходят на фоне отсутствия прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которые возобновились после озвученного в конце мая президентом США Джо Байденом нового плана о прекращении боевых действий. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240518/aktsiya-1946940568.html
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в мире, тель-авив, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: на антиправительственном протесте в Тель-Авиве задержали трех человек
Times of Israel: полиция задержала трех человек на протесте в Тель-Авиве