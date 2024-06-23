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В Пензенской области начали проверку после пожара в частном доме - РИА Новости, 23.06.2024
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13:07 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/pozhar-1954842309.html
В Пензенской области начали проверку после пожара в частном доме
В Пензенской области начали проверку после пожара в частном доме - РИА Новости, 23.06.2024
В Пензенской области начали проверку после пожара в частном доме
Прокуратура и следствие начали проверки по факту пожара в частном доме в Пензенской области, где из огня были спасены шестеро детей, сообщили региональные... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:07
2024-06-23T13:07
происшествия
россия
пензенская область
бессоновский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура и следствие начали проверки по факту пожара в частном доме в Пензенской области, где из огня были спасены шестеро детей, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ. Ранее главк МЧС сообщил, что в селе Кроптово Бессоновского района в субботу соседи спасли шестерых детей из загоревшего частного дома, где огнем уже был отрезан выход. Дети находились дома одни. Деревянный дом сгорел почти полностью, также огнем уничтожены надворные постройки. "Прокуратура Бессоновского района Пензенской области проводит проверку по факту пожара... По предварительным данным, родители шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 11 лет оставили их дома и уехали за покупками. В период отсутствия взрослых в доме произошло возгорание. Узнавшая об этом по телефону мать детей вызвала пожарных. Соседи помогли детям покинуть дом. В ходе проверки установлено, что семья на профилактических учетах в органах системы профилактики не состоит... характеризуется положительно", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве. Прокуратура взяла на контроль организацию местными властями помощи многодетной семье. Управление СК РФ по региону в Telegram-канале сообщило, что следователи начали процессуальную проверку информации о нахождении шестерых детей без присмотра взрослых в доме в селе Кроптово в момент пожара по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240621/pozhar-1954609489.html
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россия
пензенская область
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происшествия, россия, пензенская область, бессоновский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Бессоновский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области начали проверку после пожара в частном доме

СК начал проверки после пожара под Пензой, где из огня спасли шесть детей

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура и следствие начали проверки по факту пожара в частном доме в Пензенской области, где из огня были спасены шестеро детей, сообщили региональные надзорное ведомство и управление СК РФ.
Ранее главк МЧС сообщил, что в селе Кроптово Бессоновского района в субботу соседи спасли шестерых детей из загоревшего частного дома, где огнем уже был отрезан выход. Дети находились дома одни. Деревянный дом сгорел почти полностью, также огнем уничтожены надворные постройки.
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"Прокуратура Бессоновского района Пензенской области проводит проверку по факту пожара... По предварительным данным, родители шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 1 до 11 лет оставили их дома и уехали за покупками. В период отсутствия взрослых в доме произошло возгорание. Узнавшая об этом по телефону мать детей вызвала пожарных. Соседи помогли детям покинуть дом. В ходе проверки установлено, что семья на профилактических учетах в органах системы профилактики не состоит... характеризуется положительно", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль организацию местными властями помощи многодетной семье.
Управление СК РФ по региону в Telegram-канале сообщило, что следователи начали процессуальную проверку информации о нахождении шестерых детей без присмотра взрослых в доме в селе Кроптово в момент пожара по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".
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ПроисшествияРоссияПензенская областьБессоновский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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