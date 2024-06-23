https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954933165.html

После перестрелки в Махачкале в больницу доставили 16 человек

После перестрелки в Махачкале в больницу доставили 16 человек - РИА Новости, 23.06.2024

После перестрелки в Махачкале в больницу доставили 16 человек

После перестрелки в Махачкале в больницу доставлены 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:42

2024-06-23T23:42

2024-06-23T23:42

происшествия

махачкала

россия

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После перестрелки в Махачкале в больницу доставлены 16 человек, в их числе 13 полицейских и трое гражданских, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. "Шестнадцать человек доставлены в РКБ Махачкалы. Тринадцать раненых полицейских и трое гражданских. Информация о погибших уточняется", - написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева. В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. Еврейские организации сообщили РИА Новости, что во время ЧП в Махачкале атаке подверглась синагога. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщили, что шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954911502.html

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Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале