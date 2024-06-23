https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954909006.html
Состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое
Состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое - РИА Новости, 23.06.2024
Состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое
Состояние 13 пострадавших в результате обстрела Севастополя врачи оценивают как тяжелое, 62 пациента получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:13
2024-06-23T20:13
2024-06-23T20:23
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
алексей кузнецов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Состояние 13 пострадавших в результате обстрела Севастополя врачи оценивают как тяжелое, 62 пациента получили помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Состояние 13 пострадавших врачи оценивают как тяжелое",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что 62 пациентам медицинская помощь оказана амбулаторно.Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, алексей кузнецов
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия, Алексей Кузнецов
Состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое
Минздрав: 82 пострадавших в Севастополе госпитализированы, среди них 27 детей