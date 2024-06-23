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Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:56 23.06.2024 (обновлено: 19:02 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954894062.html
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе - РИА Новости, 23.06.2024
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе
Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:56
2024-06-23T19:02
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе упал и сдетонировал возле дороги. В результате атаки пострадали трое мирных жителей - у мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html
муром
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происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе

Трое мирных жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе упал и сдетонировал возле дороги. В результате атаки пострадали трое мирных жителей - у мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМуромБелгородская областьВячеслав ГладковБелгород
 
 
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