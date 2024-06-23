https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954894062.html
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе - РИА Новости, 23.06.2024
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе
Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:56
2024-06-23T18:56
2024-06-23T19:02
специальная военная операция на украине
происшествия
муром
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_17d79e6f7df34628ce4c32534049cd22.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе упал и сдетонировал возле дороги. В результате атаки пострадали трое мирных жителей - у мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html
муром
белгородская область
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944862948_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_478013f0425e47c005f14a9212372cf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Муром, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгород
Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе
Трое мирных жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе