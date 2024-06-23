https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954894062.html

Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе

Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе - РИА Новости, 23.06.2024

Трое жителей пострадали при детонации дрона-камикадзе в белгородском селе

Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:56

2024-06-23T18:56

2024-06-23T19:02

специальная военная операция на украине

происшествия

муром

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в районе села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области после падения и детонации дрона-камикадзе, они в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В районе села Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе упал и сдетонировал возле дороги. В результате атаки пострадали трое мирных жителей - у мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html

муром

белгородская область

белгород

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происшествия, муром, белгородская область, вячеслав гладков, белгород