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Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 23.06.2024 (обновлено: 18:49 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954889863.html
Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ
Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил в больнице пострадавших из-за ракетного удара украинских войск, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:25
2024-06-23T18:49
севастополь
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
обстрел севастополя ракетами atacms
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил в больнице пострадавших из-за ракетного удара украинских войск, сообщает пресс-служба правительства города.В частности, пресс-служба распространила видео, на котором губернатор находится в травматологическом отделении детской городской больнице №5, где общается с врачами, а также заходит в палату к пострадавшим.Помимо этой больницы, пострадавшие доставлены и в другие медицинские учреждения города.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html
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Комментарий губернатора Развожаева после атаки ВСУ на Севастополь
Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы.
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РИА Новости
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Михаил Развожаев
Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ

Развожаев посетил доставленных в больницу пострадавших из-за ракетного удара ВСУ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил в больнице пострадавших из-за ракетного удара украинских войск, сообщает пресс-служба правительства города.
В частности, пресс-служба распространила видео, на котором губернатор находится в травматологическом отделении детской городской больнице №5, где общается с врачами, а также заходит в палату к пострадавшим.
Помимо этой больницы, пострадавшие доставлены и в другие медицинские учреждения города.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Обстрел Севастополя ATACMS состоялся после разрешения США, уверен Мирошник
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSМихаил Развожаев
 
 
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