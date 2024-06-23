https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954889863.html

Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ

Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024

Развожаев посетил в больнице пострадавших при ракетном ударе ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил в больнице пострадавших из-за ракетного удара украинских войск, сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:25

2024-06-23T18:25

2024-06-23T18:49

севастополь

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

обстрел севастополя ракетами atacms

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил в больнице пострадавших из-за ракетного удара украинских войск, сообщает пресс-служба правительства города.В частности, пресс-служба распространила видео, на котором губернатор находится в травматологическом отделении детской городской больнице №5, где общается с врачами, а также заходит в палату к пострадавшим.Помимо этой больницы, пострадавшие доставлены и в другие медицинские учреждения города.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954880689.html

севастополь

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Комментарий губернатора Развожаева после атаки ВСУ на Севастополь Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы. 2024-06-23T18:25 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев