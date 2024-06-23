https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954888842.html
Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Самарская область готова принять пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, а также выслать на место своих медработников, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:13
2024-06-23T18:13
2024-06-23T18:13
севастополь
самарская область
россия
вячеслав федорищев
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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САМАРА, 23 июн - РИА Новости. Самарская область готова принять пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, а также выслать на место своих медработников, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. “Со своей стороны готовы оказать все необходимую помощь. При необходимости отправим в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в нашем регионе”, - написал Федорищев. Врио главы региона выразил глубокие соболезнования всем близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
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севастополь, самарская область, россия, вячеслав федорищев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Самарская область готова принять пострадавших при обстреле ВСУ Севастополя