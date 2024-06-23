https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954888842.html

Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024

Самарская область готова принять пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

Самарская область готова принять пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, а также выслать на место своих медработников, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T18:13

2024-06-23T18:13

2024-06-23T18:13

севастополь

самарская область

россия

вячеслав федорищев

михаил развожаев

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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САМАРА, 23 июн - РИА Новости. Самарская область готова принять пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь, а также выслать на место своих медработников, сообщил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. “Со своей стороны готовы оказать все необходимую помощь. При необходимости отправим в Крым медицинских специалистов. Пострадавших готовы принять в нашем регионе”, - написал Федорищев. Врио главы региона выразил глубокие соболезнования всем близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/reaktsiya-1954887030.html

севастополь

самарская область

россия

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севастополь, самарская область, россия, вячеслав федорищев, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms