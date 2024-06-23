https://ria.ru/20240623/pomosch-1954908806.html

РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе

РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе

Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь пострадавшим от террористического украинского ракетного удара в Севастополе, сообщается на сайте синодального... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:12

2024-06-23T20:12

2024-06-23T20:12

севастополь

москва

россия

михаил развожаев

русская православная церковь

московский патриархат

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь пострадавшим от террористического украинского ракетного удара в Севастополе, сообщается на сайте синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата. "Выражаем соболезнования и молимся о погибших и пострадавших от обстрела в Севастополе… Священники и сестры милосердия навестят пострадавших в больницах в Севастополе и всех пациентов, которых доставят в Москву. В храмах при больницах, куда доставили пострадавших, постоянно дежурят священники", - сообщается на сайте. В синодальном отделе подчеркнули, что Симферопольская епархия готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В понедельник во всех храмах епархии совершат панихиды о погибших. Как сообщается на сайте, за помощью можно обратиться по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

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севастополь, москва, россия, михаил развожаев, русская православная церковь, московский патриархат, обстрел севастополя ракетами atacms