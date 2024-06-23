РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе
РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара ВСУ в Севастополе
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь пострадавшим от террористического украинского ракетного удара в Севастополе, сообщается на сайте синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
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"Выражаем соболезнования и молимся о погибших и пострадавших от обстрела в Севастополе… Священники и сестры милосердия навестят пострадавших в больницах в Севастополе и всех пациентов, которых доставят в Москву. В храмах при больницах, куда доставили пострадавших, постоянно дежурят священники", - сообщается на сайте.
В синодальном отделе подчеркнули, что Симферопольская епархия готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В понедельник во всех храмах епархии совершат панихиды о погибших.
Как сообщается на сайте, за помощью можно обратиться по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.