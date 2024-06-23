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РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
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20:12 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/pomosch-1954908806.html
РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе
РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе
Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь пострадавшим от террористического украинского ракетного удара в Севастополе, сообщается на сайте синодального... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:12
2024-06-23T20:12
севастополь
москва
россия
михаил развожаев
русская православная церковь
московский патриархат
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь пострадавшим от террористического украинского ракетного удара в Севастополе, сообщается на сайте синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата. "Выражаем соболезнования и молимся о погибших и пострадавших от обстрела в Севастополе… Священники и сестры милосердия навестят пострадавших в больницах в Севастополе и всех пациентов, которых доставят в Москву. В храмах при больницах, куда доставили пострадавших, постоянно дежурят священники", - сообщается на сайте. В синодальном отделе подчеркнули, что Симферопольская епархия готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В понедельник во всех храмах епархии совершат панихиды о погибших. Как сообщается на сайте, за помощью можно обратиться по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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севастополь, москва, россия, михаил развожаев, русская православная церковь, московский патриархат, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Москва, Россия, Михаил Развожаев, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара в Севастополе

РПЦ окажет помощь пострадавшим от ракетного удара ВСУ в Севастополе

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) окажет помощь пострадавшим от террористического украинского ракетного удара в Севастополе, сообщается на сайте синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
«
"Выражаем соболезнования и молимся о погибших и пострадавших от обстрела в Севастополе… Священники и сестры милосердия навестят пострадавших в больницах в Севастополе и всех пациентов, которых доставят в Москву. В храмах при больницах, куда доставили пострадавших, постоянно дежурят священники", - сообщается на сайте.
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В синодальном отделе подчеркнули, что Симферопольская епархия готова оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В понедельник во всех храмах епархии совершат панихиды о погибших.
Как сообщается на сайте, за помощью можно обратиться по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
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СевастопольМоскваРоссияМихаил РазвожаевРусская православная церковьМосковский ПатриархатОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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