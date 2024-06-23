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"Единая Россия" окажет помощь пострадавшим в теракте в Севастополе

"Единая Россия" окажет помощь пострадавшим в теракте в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

"Единая Россия" окажет помощь пострадавшим в теракте в Севастополе

Партия "Единая Россия" окажет помощь пострадавшим в теракте ВСУ в Севастополе жителям и туристам, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:22

2024-06-23T19:22

2024-06-23T19:22

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир якушев

единая россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" окажет помощь пострадавшим в теракте ВСУ в Севастополе жителям и туристам, сообщила пресс-служба партии. "Единая Россия" окажет помощь жителям Севастополя и туристам, пострадавшим в результате теракта", - отворится в Telegram-канале партии. Врио секретаря генсовета Единой России, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал случившееся в Севастополе бесчеловечным террористическим актом против мирного населения. "В результате атаки ВСУ по мирным жителям пострадали больше сотни человек, среди них есть дети. Это был удар ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, по отдыхающим на море семьям. Врачи борются за жизни раненых", - отметил врио секретаря генсовета, чьи слова приводятся пресс-службой. "Партия окажет всю необходимую помощь жителям и гостям города: от психологической поддержки до доставки воды и медикаментов. Единая Россия вместе с Севастополем", - добавил Якушев. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых. Он также сообщил, что губернатор, секретарь севастопольского отделения партии Михаил Развожаев на месте координирует работу всех служб. За поддержкой также можно обратиться в волонтёрский центр партии, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954873269.html

севастополь

россия

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Комментарий губернатора Развожаева после атаки ВСУ на Севастополь Продолжаю объезжать наши больницы, где находятся пострадавшие. Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь, позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Президент поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю. Направлен борт из Москвы. После получения первой помощи дети будут направлены в лучшие московские больницы. 2024-06-23T19:22 true PT1M51S

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севастополь, россия, михаил развожаев, владимир якушев, единая россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms