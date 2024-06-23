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Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:13
2024-06-23T16:13
2024-06-23T16:55
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Сегодня произошла ужасная трагедия в Севастополе. Вооруженные силы Украины нанесли удары по пляжу, где отдыхали люди. Погибли невинные дети и взрослые, десятки раненых. Искренне соболезную. Краснодарский край готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость. Скорбим всей Кубанью", - говорится в сообщении. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Слова соболезнования также выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что регион готов оказать всю необходимую помощь.
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Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Кондратьев: Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ