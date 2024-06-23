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Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/pomosch-1954869501.html
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ - РИА Новости, 23.06.2024
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:13
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
михаил развожаев
василий голубев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Сегодня произошла ужасная трагедия в Севастополе. Вооруженные силы Украины нанесли удары по пляжу, где отдыхали люди. Погибли невинные дети и взрослые, десятки раненых. Искренне соболезную. Краснодарский край готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость. Скорбим всей Кубанью", - говорится в сообщении. ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. Слова соболезнования также выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что регион готов оказать всю необходимую помощь.
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происшествия, севастополь, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, михаил развожаев, василий голубев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Михаил Развожаев, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ

Кондратьев: Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Краснодарский край готов оказать помощь Севастополю после атаки со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«
"Сегодня произошла ужасная трагедия в Севастополе. Вооруженные силы Украины нанесли удары по пляжу, где отдыхали люди. Погибли невинные дети и взрослые, десятки раненых. Искренне соболезную. Краснодарский край готов оказать помощь, если возникнет такая необходимость. Скорбим всей Кубанью", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Слова соболезнования также выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что регион готов оказать всю необходимую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевМихаил РазвожаевВасилий ГолубевВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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