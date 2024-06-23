https://ria.ru/20240623/politik-1954815793.html

"Говорю правду": британский политик ответил на обвинения в поддержке Путина

"Говорю правду": британский политик ответил на обвинения в поддержке Путина - РИА Новости, 23.06.2024

"Говорю правду": британский политик ответил на обвинения в поддержке Путина

Западу необходимо признать свои ошибки, которые привели к конфликту на Украине, для достижения мира, заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:44

2024-06-23T08:44

2024-06-23T15:14

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риши сунак

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Западу необходимо признать свои ошибки, которые привели к конфликту на Украине, для достижения мира, заявил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж в статье для The Telegraph после обвинения в поддержке позиции президента России Владимира Путина в украинском вопросе."У конфликта нет простого решения. Однако началом должно стать признание правды о причинах и последствиях. Вот почему я просто хочу рассказать все как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", — отметил он.Фарадж также подчеркнул, что необходимо перестать обвинять его за то, что он рассказал о настоящих причинах конфликта на Украине, поскольку именно недальновидная политика Запада привела к его началу.Накануне Найджел Фарадж заявил, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. В интервью британскому телевидению он рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014-м. После этого на Фараджа обрушилась критика со стороны британских политиков. Министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера Reform UK "непригодным" для каких-либо политических должностей. Британский премьер-министр Риши Сунак счел заявления о конфликте на Украине, сделанные Фараджем, "опасными" для безопасности Великобритании и ее союзников.

https://ria.ru/20240622/stsenariy-1954744196.html

https://ria.ru/20240622/ukraina-1954681069.html

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в мире, украина, россия, великобритания, найджел фарадж, владимир путин, риши сунак, нато