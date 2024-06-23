https://ria.ru/20240623/pogoda-1954873016.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные

Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные - РИА Новости, 23.06.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные

В следующие выходные скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов, сообщил... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:42

2024-06-23T16:42

2024-06-23T16:42

общество

москва

сочи

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В следующие выходные скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, в пятницу в столице начнется потепление и днем термометры покажут плюс 23-28 градусов. "К выходным центр этого барического максимума сместится к столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер с северного ослабеет почти до штилевого, облака поредеют, и активное летнее солнце станет усердно прогревать приземный воздух. В субботу в Москве под утро будет плюс 11-16, в воскресенье в сумерках не ниже плюс 15-20, а в разгар дня температура воздуха повысится до плюс 28-33… Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в выходные температура будет на 5-6 градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и будет соответствовать климатическим показателям субтропического Сочи. "Индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности – 7 единиц. С 30-градусного зноя начнется и июль", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240621/gipertoniya-1954587801.html

https://ria.ru/20240605/kleschi-1950637786.html

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общество, москва, сочи, евгений тишковец