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Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные - РИА Новости, 23.06.2024
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16:42 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/pogoda-1954873016.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные
Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные - РИА Новости, 23.06.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные
В следующие выходные скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов, сообщил... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:42
2024-06-23T16:42
общество
москва
сочи
евгений тишковец
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В следующие выходные скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По словам синоптика, в пятницу в столице начнется потепление и днем термометры покажут плюс 23-28 градусов. "К выходным центр этого барического максимума сместится к столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер с северного ослабеет почти до штилевого, облака поредеют, и активное летнее солнце станет усердно прогревать приземный воздух. В субботу в Москве под утро будет плюс 11-16, в воскресенье в сумерках не ниже плюс 15-20, а в разгар дня температура воздуха повысится до плюс 28-33… Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой", - рассказал Тишковец. Он уточнил, что в выходные температура будет на 5-6 градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и будет соответствовать климатическим показателям субтропического Сочи. "Индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности – 7 единиц. С 30-градусного зноя начнется и июль", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240621/gipertoniya-1954587801.html
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общество, москва, сочи, евгений тишковец
Общество, Москва, Сочи, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в следующие выходные

Скандинавское лето в Москве в следующие выходные сменится 30-градусной жарой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В следующие выходные скандинавское лето в Москве сменится субтропической 30-градусной жарой, в предстоящее воскресенье ожидается до плюс 33 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в пятницу в столице начнется потепление и днем термометры покажут плюс 23-28 градусов.
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"К выходным центр этого барического максимума сместится к столичному региону. Адвекция свежего воздуха прекратится, ветер с северного ослабеет почти до штилевого, облака поредеют, и активное летнее солнце станет усердно прогревать приземный воздух. В субботу в Москве под утро будет плюс 11-16, в воскресенье в сумерках не ниже плюс 15-20, а в разгар дня температура воздуха повысится до плюс 28-33… Скандинавское лето сменится субтропической 30-градусной жарой", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что в выходные температура будет на 5-6 градусов теплее положенного по многолетним наблюдениям и будет соответствовать климатическим показателям субтропического Сочи.
«
"Индекс ультрафиолетового излучения возрастет до высокого класса опасности – 7 единиц. С 30-градусного зноя начнется и июль", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваСочиЕвгений Тишковец
 
 
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