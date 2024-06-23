Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло
Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло до пяти
© Фото очевидцаОказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
© Фото очевидца
Оказание помощи пострадавшему при ударе ВСУ по Севастополю
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Количество жертв атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"К сожалению, у нас сейчас трое погибших детей и двое погибших взрослых", — сказал он.
Губернатор добавил, что число пострадавших возросло до 124 человек. По его словам, пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых.
Развожаев подчеркнул, что многие пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести получили медицинскую помощь и разъехались по домам.
Как отметил губернатор, сразу после террористической атаки Киева ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.
Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.
Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура.
Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.