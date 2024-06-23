https://ria.ru/20240623/pogibshie-1954876785.html

Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло

Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло - РИА Новости, 23.06.2024

Число погибших после атаки ВСУ на Севастополь возросло

Количество жертв атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:02

2024-06-23T17:02

2024-06-23T22:22

севастополь

специальная военная операция на украине

киев

москва

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михаил развожаев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Количество жертв атаки ВСУ на Севастополь увеличилось до пяти, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."К сожалению, у нас сейчас трое погибших детей и двое погибших взрослых", — сказал он.Губернатор добавил, что число пострадавших возросло до 124 человек. По его словам, пятеро детей находятся в реанимации в городской больнице. Кроме того, с тяжелыми ранениями госпитализировали семерых взрослых.Развожаев подчеркнул, что многие пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести получили медицинскую помощь и разъехались по домам.Как отметил губернатор, сразу после террористической атаки Киева ему позвонил президент Владимир Путин и выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую поддержку Севастополю, из Москвы направили спецборт. После получения первой помощи детей перевезут в лучшие столичные больницы, подчеркнул Развожаев.Террористическая атака Киева произошла в воскресенье в 12:15 мск. По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по Севастополю пятью поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские военные сбили четыре из них, но одна под воздействием ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Сейчас продолжается эвакуация пострадавших в медучреждения города, на месте работают более 20 бригад скорой. Также Минздрав дополнительно привлек врачей из других регионов.Власти Крыма и Севастополя объявили понедельник, 24 июня, днем траура.Как позднее заявили в Минобороны, Соединенные Штаты наравне с украинскими властями ответственны за преднамеренный удар ВСУ по городу. Там подчеркнули, что все полетные задания в оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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https://ria.ru/20240623/grishan-1954870323.html

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

севастополь

киев

москва

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севастополь, киев, москва, владимир путин, михаил развожаев, вооруженные силы украины