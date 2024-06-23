https://ria.ru/20240623/podrostki-1954611858.html

"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза

"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза - РИА Новости, 23.06.2024

"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза

Популярная среди школьников субкультура стала резонансным поводом к обсуждению. Члены движения фурри перевоплощаются в зверей, нападают на прохожих и едят корм... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:04

общество

подростки

мария львова-белова

ирина волынец

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. Популярная среди школьников субкультура стала резонансным поводом к обсуждению. Члены движения фурри перевоплощаются в зверей, нападают на прохожих и едят корм для животных. Ими уже заинтересовались чиновники, которые, правда, не обращают внимания на куда менее очевидную угрозу. РИА Новости разбиралось в ситуации."Умею отключаться"Анастасии З. (имя изменено) — 18, учится на первом курсе университета. Помимо студенческой жизни, у нее есть хобби: она считает себя фурри (от английского furry — "покрытый мехом")."Когда мне было 15, друг позвал на сходку, — вспоминает девушка. — Мне понравилась атмосфера: все дружелюбные, поддерживают друг друга. С тех пор я с ними".Сама субкультура пришлась по душе не сразу. Но потом, под влиянием друзей, увлеклась.Начала своими руками мастерить костюмы фурри. "Покупаю ткани, проволоки, клей, краски и сама собираю маски, лапы, хвосты, — рассказывает она. — Потом стала продавать их, а иногда дарю друзьям просто так".Правда, друзей не так много — немалая часть, узнав об увлечении, перестали с ней общаться."Да и в социальных сетях стало больше хейта: часто приходят оскорбительные сообщения", — говорит Анастасия.Родители реагируют на увлечение спокойно. Хотя сперва смотрели с опаской. "Видят, что мне нравится. Я убедила их, что не живу этим всецело — это лишь хобби. Когда нужно, умею отключаться", — объясняет она."Деструктивное движение"Однако грань между реальной жизнью и игрой видят не все.В Сети все чаще появляются видео, на которых дети чересчур вживаются в роль животного: едят корм, кидаются на прохожих, даже валяются в грязи, имитируя поведение свиней.В апреле о таких роликах высказалась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, назвав субкультуру "диверсией против населения, направленной на расчеловечивание"."Нужно установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики", — призвала она.А в июне на распространение движения фурри обратила внимание уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что происходящее "не может не настораживать"."Нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать. <...> Обратим на это внимание отдельно", — добавила детский омбудсмен."Отделалась синяками"По словам психолога Дмитрия Панасюка, субкультура всегда предполагает глубокое погружение в определенный образ."Ребенок порой не в силах разграничить, где увлечение уместно, а где стоит воздержаться от него, — поясняет он. — Выйти из роли особенно сложно эмоциональным детям, потому что там, в своем маленьком мире, у них есть признание, друзья, успех".Это нередко приводит к проблемам.Алисе Н. (имя изменено) 14, и она квадробер-териантроп (от латинского quattuor — "четыре", английского aerobics — "аэробика" и греческого "человек-животное"). Объясняет суть термина: это люди, которые бегают в костюмах животных."В териантропии немало мистики, что меня и привлекло", — объясняет Алиса свой выбор.Она постоянно гуляла в маске и с лисьим хвостом — с такими же квадроберами. Сейчас, правда, уже несколько дней не выходит на улицу."За внешний вид на меня нападали: обычно подходят несколько человек, тыкают камерами в лицо и обзывают, — говорит Алиса. — Последний раз отделалась синяками, но мне писали и в социальных сетях, угрожая слить мои данные"."Сплошной разврат"Во "ВКонтакте" сообществ, объединяющих людей с необычным интересом к зверям, десятки. Подписчики — в основном дети восьми-шестнадцати лет. Фурри, квадробика и териантропия — самые популярные движения. Внешне кажется, что разницы нет. Однако представители субкультур настаивают на обратном.Так, фурри в основном косплеят антропоморфных персонажей — например, кота Матроскина из "Простоквашино", панду По из "Кунг-фу панды" или ленивца Сида из "Ледникового периода".Квадроберы считают свое увлечение неофициальным видом спорта. Подростки ходят на четвереньках и прыгают как животные. Создают даже собственные школы с домашними заданиями.Териантропы же культивируют полное подражание четвероногим, называя себя "животными, запертыми в теле человека".Со временем появились и противники этих субкультур. Они называют себя антифурри и уверены, что идейные враги пропагандируют зоофилию и педофилию.Зачастую они внедряются в сообщества, чтобы потом разогнать ту или иную сходку. "Среди фурри, квадроберов и териантропов регулярно встречаем педофилов. Они присылают в чаты, где общаются дети, свои обнаженные фотографии, пишут отвратительные вещи. С такими у нас разговор короткий", — уверяет руководитель одного из антифурри-сообществ Дмитрий Николаев.За непристойные сообщения участники наказывают деаноном: "Мы находим всю информацию по человеку, пишем ему в социальных сетях, на номер, объясняем, что грозит за это".Однако вычислить всех сложно.ПодработкаАлиса Н. на днях познакомилась в одном из квадроберских чатов с пользователем, который представился как 16-летняя Кира. Предложил школьнице сниматься обнаженной за деньги. И намекнул, что согласившихся на это подростков уже немало. В конце переписки "Кира" и вовсе начала умолять прислать фотографии."Я, конечно, отказалась. Она некоторое время настаивала, а потом перестала писать", — говорит Алиса.С таким, судя по сообщениям на форумах, подростки из субкультуры сталкиваются нередко."Втереться в доверие в таких сообществах проще, ведь там царит дружелюбная атмосфера, — поясняет психолог Дмитрий Панасюк. — Если человек взрослый, ему еще проще манипулировать эмоциями ребенка, а все оплошности он списывает на правила игры внутри субкультуры".Поэтому эксперты призывают родителей быть внимательнее к детям, состоящим в подобных сообществах. И если появятся подозрительные собеседники, сразу обращаться в полицию."Они могут смело писать заявление, например, по статье 135 УК ("Развратные действия". — Прим. ред.), — указывает адвокат Дмитрий Джулай. — Причиной для обращения могут стать даже непрямые просьбы сфотографироваться или сделать что-то непристойное. Следствие всегда охотно берется за такие дела, очень часто виновных находят и наказывают".По словам юриста, полиция заведет дело, даже если личность не установлена — за педофилию предусмотрен срок до 15 лет. Главное — не замалчивать то, что случилось в Сети.

https://ria.ru/20231121/manyaki-1910520090.html

https://ria.ru/20240326/deti-1935934272.html

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общество, подростки, мария львова-белова, ирина волынец, россия