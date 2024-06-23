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"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза - РИА Новости, 23.06.2024
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08:00 23.06.2024 (обновлено: 08:04 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/podrostki-1954611858.html
"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза
"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза - РИА Новости, 23.06.2024
"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза
Популярная среди школьников субкультура стала резонансным поводом к обсуждению. Члены движения фурри перевоплощаются в зверей, нападают на прохожих и едят корм... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T08:00
2024-06-23T08:04
общество
подростки
мария львова-белова
ирина волынец
россия
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. Популярная среди школьников субкультура стала резонансным поводом к обсуждению. Члены движения фурри перевоплощаются в зверей, нападают на прохожих и едят корм для животных. Ими уже заинтересовались чиновники, которые, правда, не обращают внимания на куда менее очевидную угрозу. РИА Новости разбиралось в ситуации."Умею отключаться"Анастасии З. (имя изменено) — 18, учится на первом курсе университета. Помимо студенческой жизни, у нее есть хобби: она считает себя фурри (от английского furry — "покрытый мехом")."Когда мне было 15, друг позвал на сходку, — вспоминает девушка. — Мне понравилась атмосфера: все дружелюбные, поддерживают друг друга. С тех пор я с ними".Сама субкультура пришлась по душе не сразу. Но потом, под влиянием друзей, увлеклась.Начала своими руками мастерить костюмы фурри. "Покупаю ткани, проволоки, клей, краски и сама собираю маски, лапы, хвосты, — рассказывает она. — Потом стала продавать их, а иногда дарю друзьям просто так".Правда, друзей не так много — немалая часть, узнав об увлечении, перестали с ней общаться."Да и в социальных сетях стало больше хейта: часто приходят оскорбительные сообщения", — говорит Анастасия.Родители реагируют на увлечение спокойно. Хотя сперва смотрели с опаской. "Видят, что мне нравится. Я убедила их, что не живу этим всецело — это лишь хобби. Когда нужно, умею отключаться", — объясняет она."Деструктивное движение"Однако грань между реальной жизнью и игрой видят не все.В Сети все чаще появляются видео, на которых дети чересчур вживаются в роль животного: едят корм, кидаются на прохожих, даже валяются в грязи, имитируя поведение свиней.В апреле о таких роликах высказалась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, назвав субкультуру "диверсией против населения, направленной на расчеловечивание".&quot;Нужно установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики&quot;, — призвала она.А в июне на распространение движения фурри обратила внимание уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что происходящее "не может не настораживать"."Нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать. &lt;...&gt; Обратим на это внимание отдельно", — добавила детский омбудсмен."Отделалась синяками"По словам психолога Дмитрия Панасюка, субкультура всегда предполагает глубокое погружение в определенный образ.&quot;Ребенок порой не в силах разграничить, где увлечение уместно, а где стоит воздержаться от него, — поясняет он. — Выйти из роли особенно сложно эмоциональным детям, потому что там, в своем маленьком мире, у них есть признание, друзья, успех&quot;.Это нередко приводит к проблемам.Алисе Н. (имя изменено) 14, и она квадробер-териантроп (от латинского quattuor — "четыре", английского aerobics — "аэробика" и греческого "человек-животное"). Объясняет суть термина: это люди, которые бегают в костюмах животных."В териантропии немало мистики, что меня и привлекло", — объясняет Алиса свой выбор.Она постоянно гуляла в маске и с лисьим хвостом — с такими же квадроберами. Сейчас, правда, уже несколько дней не выходит на улицу.&quot;За внешний вид на меня нападали: обычно подходят несколько человек, тыкают камерами в лицо и обзывают, — говорит Алиса. — Последний раз отделалась синяками, но мне писали и в социальных сетях, угрожая слить мои данные&quot;."Сплошной разврат"Во "ВКонтакте" сообществ, объединяющих людей с необычным интересом к зверям, десятки. Подписчики — в основном дети восьми-шестнадцати лет. Фурри, квадробика и териантропия — самые популярные движения. Внешне кажется, что разницы нет. Однако представители субкультур настаивают на обратном.Так, фурри в основном косплеят антропоморфных персонажей — например, кота Матроскина из "Простоквашино", панду По из "Кунг-фу панды" или ленивца Сида из "Ледникового периода".Квадроберы считают свое увлечение неофициальным видом спорта. Подростки ходят на четвереньках и прыгают как животные. Создают даже собственные школы с домашними заданиями.Териантропы же культивируют полное подражание четвероногим, называя себя "животными, запертыми в теле человека".Со временем появились и противники этих субкультур. Они называют себя антифурри и уверены, что идейные враги пропагандируют зоофилию и педофилию.Зачастую они внедряются в сообщества, чтобы потом разогнать ту или иную сходку. "Среди фурри, квадроберов и териантропов регулярно встречаем педофилов. Они присылают в чаты, где общаются дети, свои обнаженные фотографии, пишут отвратительные вещи. С такими у нас разговор короткий", — уверяет руководитель одного из антифурри-сообществ Дмитрий Николаев.За непристойные сообщения участники наказывают деаноном: "Мы находим всю информацию по человеку, пишем ему в социальных сетях, на номер, объясняем, что грозит за это".Однако вычислить всех сложно.ПодработкаАлиса Н. на днях познакомилась в одном из квадроберских чатов с пользователем, который представился как 16-летняя Кира. Предложил школьнице сниматься обнаженной за деньги. И намекнул, что согласившихся на это подростков уже немало. В конце переписки "Кира" и вовсе начала умолять прислать фотографии."Я, конечно, отказалась. Она некоторое время настаивала, а потом перестала писать", — говорит Алиса.С таким, судя по сообщениям на форумах, подростки из субкультуры сталкиваются нередко."Втереться в доверие в таких сообществах проще, ведь там царит дружелюбная атмосфера, — поясняет психолог Дмитрий Панасюк. — Если человек взрослый, ему еще проще манипулировать эмоциями ребенка, а все оплошности он списывает на правила игры внутри субкультуры".Поэтому эксперты призывают родителей быть внимательнее к детям, состоящим в подобных сообществах. И если появятся подозрительные собеседники, сразу обращаться в полицию.&quot;Они могут смело писать заявление, например, по статье 135 УК (&quot;Развратные действия&quot;. — Прим. ред.), — указывает адвокат Дмитрий Джулай. — Причиной для обращения могут стать даже непрямые просьбы сфотографироваться или сделать что-то непристойное. Следствие всегда охотно берется за такие дела, очень часто виновных находят и наказывают&quot;.По словам юриста, полиция заведет дело, даже если личность не установлена — за педофилию предусмотрен срок до 15 лет. Главное — не замалчивать то, что случилось в Сети.
https://ria.ru/20231121/manyaki-1910520090.html
https://ria.ru/20240326/deti-1935934272.html
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общество, подростки, мария львова-белова, ирина волынец, россия
Общество, Подростки, Мария Львова-Белова, Ирина Волынец, Россия
"Втираются в доверие". Над детьми нависла новая угроза

Эксперты призвали родителей внимательно следить за подростками субкультуры фурри

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. Популярная среди школьников субкультура стала резонансным поводом к обсуждению. Члены движения фурри перевоплощаются в зверей, нападают на прохожих и едят корм для животных. Ими уже заинтересовались чиновники, которые, правда, не обращают внимания на куда менее очевидную угрозу. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Умею отключаться"

Анастасии З. (имя изменено) — 18, учится на первом курсе университета. Помимо студенческой жизни, у нее есть хобби: она считает себя фурри (от английского furry — "покрытый мехом").
"Когда мне было 15, друг позвал на сходку, — вспоминает девушка. — Мне понравилась атмосфера: все дружелюбные, поддерживают друг друга. С тех пор я с ними".
Сама субкультура пришлась по душе не сразу. Но потом, под влиянием друзей, увлеклась.
Начала своими руками мастерить костюмы фурри. "Покупаю ткани, проволоки, клей, краски и сама собираю маски, лапы, хвосты, — рассказывает она. — Потом стала продавать их, а иногда дарю друзьям просто так".
© Фото : предоставлено Анастасией З.Костюмы Настя продает или дарит друзьям-фурри
Костюмы Настя продает или дарит друзьям фурри - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : предоставлено Анастасией З.
Костюмы Настя продает или дарит друзьям-фурри
Правда, друзей не так много — немалая часть, узнав об увлечении, перестали с ней общаться.
"Да и в социальных сетях стало больше хейта: часто приходят оскорбительные сообщения", — говорит Анастасия.
Родители реагируют на увлечение спокойно. Хотя сперва смотрели с опаской. "Видят, что мне нравится. Я убедила их, что не живу этим всецело — это лишь хобби. Когда нужно, умею отключаться", — объясняет она.

"Деструктивное движение"

Однако грань между реальной жизнью и игрой видят не все.
В Сети все чаще появляются видео, на которых дети чересчур вживаются в роль животного: едят корм, кидаются на прохожих, даже валяются в грязи, имитируя поведение свиней.
В апреле о таких роликах высказалась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, назвав субкультуру "диверсией против населения, направленной на расчеловечивание".
«

"Нужно установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики", — призвала она.

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А в июне на распространение движения фурри обратила внимание уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что происходящее "не может не настораживать".
"Нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать. <...> Обратим на это внимание отдельно", — добавила детский омбудсмен.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова на ПМЭФ-2024

"Отделалась синяками"

По словам психолога Дмитрия Панасюка, субкультура всегда предполагает глубокое погружение в определенный образ.
«

"Ребенок порой не в силах разграничить, где увлечение уместно, а где стоит воздержаться от него, — поясняет он. — Выйти из роли особенно сложно эмоциональным детям, потому что там, в своем маленьком мире, у них есть признание, друзья, успех".

Это нередко приводит к проблемам.
Алисе Н. (имя изменено) 14, и она квадробер-териантроп (от латинского quattuor — "четыре", английского aerobics — "аэробика" и греческого "человек-животное"). Объясняет суть термина: это люди, которые бегают в костюмах животных.
© iStock.com / Diy13Девочка в маске кошки
Девочка в маске кошки - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / Diy13
Девочка в маске кошки
"В териантропии немало мистики, что меня и привлекло", — объясняет Алиса свой выбор.
Она постоянно гуляла в маске и с лисьим хвостом — с такими же квадроберами. Сейчас, правда, уже несколько дней не выходит на улицу.
«

"За внешний вид на меня нападали: обычно подходят несколько человек, тыкают камерами в лицо и обзывают, — говорит Алиса. — Последний раз отделалась синяками, но мне писали и в социальных сетях, угрожая слить мои данные".

"Сплошной разврат"

Во "ВКонтакте" сообществ, объединяющих людей с необычным интересом к зверям, десятки. Подписчики — в основном дети восьми-шестнадцати лет. Фурри, квадробика и териантропия — самые популярные движения. Внешне кажется, что разницы нет. Однако представители субкультур настаивают на обратном.
Так, фурри в основном косплеят антропоморфных персонажей — например, кота Матроскина из "Простоквашино", панду По из "Кунг-фу панды" или ленивца Сида из "Ледникового периода".
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в маске кошки играет с собакой
Квадроберы считают свое увлечение неофициальным видом спорта. Подростки ходят на четвереньках и прыгают как животные. Создают даже собственные школы с домашними заданиями.
Териантропы же культивируют полное подражание четвероногим, называя себя "животными, запертыми в теле человека".
Со временем появились и противники этих субкультур. Они называют себя антифурри и уверены, что идейные враги пропагандируют зоофилию и педофилию.
Зачастую они внедряются в сообщества, чтобы потом разогнать ту или иную сходку. "Среди фурри, квадроберов и териантропов регулярно встречаем педофилов. Они присылают в чаты, где общаются дети, свои обнаженные фотографии, пишут отвратительные вещи. С такими у нас разговор короткий", — уверяет руководитель одного из антифурри-сообществ Дмитрий Николаев.
© Sputnik / Жоомарт УраимовДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Жоомарт Ураимов
Девушка с телефоном
За непристойные сообщения участники наказывают деаноном: "Мы находим всю информацию по человеку, пишем ему в социальных сетях, на номер, объясняем, что грозит за это".
Однако вычислить всех сложно.

Подработка

Алиса Н. на днях познакомилась в одном из квадроберских чатов с пользователем, который представился как 16-летняя Кира. Предложил школьнице сниматься обнаженной за деньги. И намекнул, что согласившихся на это подростков уже немало. В конце переписки "Кира" и вовсе начала умолять прислать фотографии.
"Я, конечно, отказалась. Она некоторое время настаивала, а потом перестала писать", — говорит Алиса.
С таким, судя по сообщениям на форумах, подростки из субкультуры сталкиваются нередко.
© Fotolia / Geza FarkasМолодой человек с телефоном
Молодой человек переписывается в телефоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Fotolia / Geza Farkas
Молодой человек с телефоном
"Втереться в доверие в таких сообществах проще, ведь там царит дружелюбная атмосфера, — поясняет психолог Дмитрий Панасюк. — Если человек взрослый, ему еще проще манипулировать эмоциями ребенка, а все оплошности он списывает на правила игры внутри субкультуры".
Поэтому эксперты призывают родителей быть внимательнее к детям, состоящим в подобных сообществах. И если появятся подозрительные собеседники, сразу обращаться в полицию.
«

"Они могут смело писать заявление, например, по статье 135 УК ("Развратные действия". — Прим. ред.), — указывает адвокат Дмитрий Джулай. — Причиной для обращения могут стать даже непрямые просьбы сфотографироваться или сделать что-то непристойное. Следствие всегда охотно берется за такие дела, очень часто виновных находят и наказывают".

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По словам юриста, полиция заведет дело, даже если личность не установлена — за педофилию предусмотрен срок до 15 лет. Главное — не замалчивать то, что случилось в Сети.
 
ОбществоПодросткиМария Львова-БеловаИрина ВолынецРоссия
 
 
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