https://ria.ru/20240623/plyazhi-1954923012.html

На южном берегу Крыма закрыли пляжи

На южном берегу Крыма закрыли пляжи - РИА Новости, 24.06.2024

На южном берегу Крыма закрыли пляжи

Пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма - от Ореанды до Фороса - из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-23T21:55

2024-06-23T21:55

2024-06-24T00:24

происшествия

жкх

форос

ялта

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма - от Ореанды до Фороса - из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение, сообщила мэр Ялты Янина Павленко. Она заверила, что по окончанию ремонтных работ, которые планируется завершить в понедельник, и анализа проб воды пляжи откроют.Кроме того, по словам мэра, из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ остановлено водоснабжение Ореанды, Курпат, Гаспры, Стройгородка, Мисхора, Кореиза и, частично, Алупки. Туда организовали подвоз воды.При этом, по ее словам, все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20240406/evpatoriya-1938160377.html

форос

ялта

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, форос, ялта, янина павленко