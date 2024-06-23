https://ria.ru/20240623/plyazhi-1954923012.html
На южном берегу Крыма закрыли пляжи
На южном берегу Крыма закрыли пляжи - РИА Новости, 24.06.2024
На южном берегу Крыма закрыли пляжи
Пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма - от Ореанды до Фороса - из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-23T21:55
2024-06-23T21:55
2024-06-24T00:24
происшествия
жкх
форос
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма - от Ореанды до Фороса - из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение, сообщила мэр Ялты Янина Павленко. Она заверила, что по окончанию ремонтных работ, которые планируется завершить в понедельник, и анализа проб воды пляжи откроют.Кроме того, по словам мэра, из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ остановлено водоснабжение Ореанды, Курпат, Гаспры, Стройгородка, Мисхора, Кореиза и, частично, Алупки. Туда организовали подвоз воды.При этом, по ее словам, все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20240406/evpatoriya-1938160377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, форос, ялта, янина павленко
Происшествия, ЖКХ, Форос, Ялта, Янина Павленко
На южном берегу Крыма закрыли пляжи
На южном берегу Крыма временно закрыли пляжи из-за аварии на коллекторе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости.
Пляжи временно закрыли для купания на южном берегу Крыма - от Ореанды до Фороса - из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение, сообщила
мэр Ялты Янина Павленко.
Она заверила, что по окончанию ремонтных работ, которые планируется завершить в понедельник, и анализа проб воды пляжи откроют.
Кроме того, по словам мэра, из-за аварии на коллекторе и аварийно-восстановительных работ остановлено водоснабжение Ореанды, Курпат, Гаспры, Стройгородка, Мисхора, Кореиза и, частично, Алупки. Туда организовали подвоз воды.
При этом, по ее словам, все предприятия и средства размещения региона работают в штатном режиме.