https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954920107.html
В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу"
В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу" - РИА Новости, 23.06.2024
В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу"
МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:19
2024-06-23T21:19
2024-06-23T21:19
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СУХУМ, 23 июня - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства. "Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть МВД РА в 16.55 часов 23 июня. Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", -говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов республики, в результате выстрелов из автоматического оружия пострадали трое граждан Абхазии, ещё один погиб. "Несовместимые с жизнью ранения получил гражданин 1985 года рождения. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения. Также госпитализированы двое мужчин - 1998 года рождения, с ранением в область ноги и 1995 года рождения с проникающим ранением брюшной полости", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Абхазии. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.
https://ria.ru/20240623/strelba-1954893943.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия
В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу"
МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу"
СУХУМ, 23 июня - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства.
"Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть МВД РА в 16.55 часов 23 июня. Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", -говорится в сообщении.
По данным правоохранительных органов республики, в результате выстрелов из автоматического оружия пострадали трое граждан Абхазии, ещё один погиб.
«
"Несовместимые с жизнью ранения получил гражданин 1985 года рождения. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения. Также госпитализированы двое мужчин - 1998 года рождения, с ранением в область ноги и 1995 года рождения с проникающим ранением брюшной полости", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Абхазии.
На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.