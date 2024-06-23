https://ria.ru/20240623/perestrelka-1954920107.html

В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу"

В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу" - РИА Новости, 23.06.2024

В Абхазии ищут причастных к перестрелке на КПП "Псоу"

МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:19

2024-06-23T21:19

2024-06-23T21:19

в мире

абхазия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1920x0_80_0_0_b3daec18be4326ae13dd8b03e4a1b0d1.jpg

СУХУМ, 23 июня - РИА Новости. МВД Абхазии разыскивает причастных к перестрелке в зоне КПП "Псоу", сообщает пресс-служба министерства. "Сообщение о стрельбе на территории КПП "Псоу" поступило в дежурную часть МВД РА в 16.55 часов 23 июня. Незамедлительно принятыми мерами сотрудниками уголовного розыска МВД установлены подозреваемые в совершении данного преступления, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", -говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов республики, в результате выстрелов из автоматического оружия пострадали трое граждан Абхазии, ещё один погиб. "Несовместимые с жизнью ранения получил гражданин 1985 года рождения. По предварительным данным, со сквозным ранением в руку в медучреждение доставлена несовершеннолетняя 2007 года рождения. Также госпитализированы двое мужчин - 1998 года рождения, с ранением в область ноги и 1995 года рождения с проникающим ранением брюшной полости", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Абхазии. На месте работает следственно-оперативная группа и криминалисты.

https://ria.ru/20240623/strelba-1954893943.html

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, абхазия