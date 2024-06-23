https://ria.ru/20240623/pensiya-1954802004.html
Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты"
Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты" - РИА Новости, 23.06.2024
Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты"
Россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей – такие данные приводит портал SuperJob. Скольким из нынешних пенсионеров улыбнулась удача, рассказала... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:18
2024-06-23T03:18
2024-06-23T03:18
общество
россия
людмила иванова-швец
superjob
рэу имени г. в. плеханова
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей – такие данные приводит портал SuperJob. Скольким из нынешних пенсионеров улыбнулась удача, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она привела данные Росстата, согласно которым на 1 января этого года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости — 22 352,9 рубля. Пенсии федеральных чиновников выше – в среднем 34 292,7 рубля.Но есть и те, кто может рассчитывать на "пенсию мечты". Это ряд гражданских госслужащих, получатели корпоративной пенсии в дополнение к государственной, а также те, кто имеет заслуги перед государством. У некоторых есть федеральные и региональные доплаты. В целом этих людей совсем немного, указала Иванова-Швец.Остальным остается формировать дополнительный доход самостоятельно, а молодежи – заранее продумывать источники финансирования собственной старости, заключила она.
https://ria.ru/20240604/pensiya-1950299577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, людмила иванова-швец, superjob, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, SuperJob, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты"
Доцент Иванова-Швец: на пенсию в 48 тысяч рублей могут рассчитывать немногие