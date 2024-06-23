https://ria.ru/20240623/pensiya-1954802004.html

Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты"

Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты" - РИА Новости, 23.06.2024

Экономист рассказала, кто из россиян получает "пенсию мечты"

Россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей – такие данные приводит портал SuperJob. Скольким из нынешних пенсионеров улыбнулась удача, рассказала... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T03:18

2024-06-23T03:18

2024-06-23T03:18

общество

россия

людмила иванова-швец

superjob

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Россияне считают достойной пенсию в 48 тысяч рублей – такие данные приводит портал SuperJob. Скольким из нынешних пенсионеров улыбнулась удача, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управления человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она привела данные Росстата, согласно которым на 1 января этого года средний размер пенсий составил 20781,83 рубля, а размер страховой пенсии по старости — 22 352,9 рубля. Пенсии федеральных чиновников выше – в среднем 34 292,7 рубля.Но есть и те, кто может рассчитывать на "пенсию мечты". Это ряд гражданских госслужащих, получатели корпоративной пенсии в дополнение к государственной, а также те, кто имеет заслуги перед государством. У некоторых есть федеральные и региональные доплаты. В целом этих людей совсем немного, указала Иванова-Швец.Остальным остается формировать дополнительный доход самостоятельно, а молодежи – заранее продумывать источники финансирования собственной старости, заключила она.

https://ria.ru/20240604/pensiya-1950299577.html

россия

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Алексей Калабанов

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