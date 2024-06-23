https://ria.ru/20240623/patriarkh-1954876274.html

Патриарх надеется поскорее встретиться с освобожденным митрополитом УПЦ

Патриарх надеется поскорее встретиться с освобожденным митрополитом УПЦ - РИА Новости, 23.06.2024

Патриарх надеется поскорее встретиться с освобожденным митрополитом УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется поскорее встретиться с освобожденным 22 июня по его ходатайству митрополитом Тульчинским и Брацлавским... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:58

2024-06-23T16:58

2024-06-23T16:58

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россия

николай балашов

религия

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется поскорее встретиться с освобожденным 22 июня по его ходатайству митрополитом Тульчинским и Брацлавским канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафаном (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, рассказал РИА Новости советник патриарха протоиерей Николай Балашов. В субботу в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) сообщили, что митрополит Ионафан освобожден по ходатайству патриарха Кирилла после переговоров. "В Москве (владыка Ионафан – ред.) будет, мы надеемся, в ближайшее время. Святейший Патриарх очень хочет поскорее его увидеть, но надо учитывать состояние здоровья 75-летнего митрополита, недавно перенесшего инсульт и не имевшего возможности полноценной медицинской реабилитации после него. Хочу подчеркнуть, что митрополит Ионафан не признавал и не признал своей вины во вменявшихся ему "преступлениях", – сказал протоиерей Балашов РИА Новости. Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Митрополит Ионафан не признавал своей вины, а также в связи с этим отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял обращения папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам в связи с репрессиями в отношении митрополита Ионафана. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240622/mitropolit-1954794382.html

https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, николай балашов, религия