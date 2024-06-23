https://ria.ru/20240623/palomniki-1954929732.html

Свыше 1,3 тысячи паломников скончались во время хаджа в этом году

Свыше 1,3 тысячи паломников скончались во время хаджа в этом году - РИА Новости, 23.06.2024

Свыше 1,3 тысячи паломников скончались во время хаджа в этом году

Свыше 1,3 тысячи паломников умерли в этом году во время хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии, сообщил в воскресенье вечером в эфире... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:54

2024-06-23T22:54

2024-06-23T22:54

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саудовская аравия

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ДОХА, 23 июн - РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи паломников умерли в этом году во время хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии, сообщил в воскресенье вечером в эфире саудовского телеканала "Аль-Ихбария" министр здравоохранения королевства Фахд аль-Джаладжиль. "Во время хаджа умерли от естественных причин 1301 паломник, более 83% из них не были зарегистрированы", - отметил он. Министр рассказал, что 95 больных паломников, которые не были зарегистрированы, еще остаются на лечении в больницах королевства, некоторых из них пришлось перевезти авиацией на лечение в столицу Эр-Рияд. Всего за время хаджа, отметил он, медики Саудовской Аравии оказали паломникам экстренную медицинскую помощь 30 тысяч раз, 6,5 тысячи койкомест были развернуты в местах прохождения обрядов. Хадж в Саудовской Аравии завершился в конце недели.

https://ria.ru/20240620/khadzh-1954206556.html

саудовская аравия

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