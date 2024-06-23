https://ria.ru/20240623/otravlenie-1954854539.html

В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе

В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе - РИА Новости, 23.06.2024

В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе

Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, были госпитализированы с диагнозом "отравление", сообщает... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:24

2024-06-23T14:24

2024-06-23T14:24

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азербайджан

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БАКУ, 23 июн – РИА Новости. Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, были госпитализированы с диагнозом "отравление", сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности республики (АПБА). "Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии, состоявшейся в городе Акстафа, были госпитализированы с диагнозом отравление. В ходе предварительного расследования было установлено, что во время свадебной церемонии, организованной жителем села Ашаги Гейджалы Акстафинского района Пириевым Мяканом Рафиг оглу, участникам торжества были предложены к употреблению различные блюда, приготовленные в домашних (бытовых) условиях без соблюдения соответствующего температурного режима. С этих блюд были взяты пробы для лабораторного анализа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240413/svadba-1939841941.html

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в мире, азербайджан