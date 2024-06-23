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В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе - РИА Новости, 23.06.2024
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14:24 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/otravlenie-1954854539.html
В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе
В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе - РИА Новости, 23.06.2024
В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе
Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, были госпитализированы с диагнозом "отравление", сообщает... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:24
2024-06-23T14:24
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БАКУ, 23 июн – РИА Новости. Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, были госпитализированы с диагнозом "отравление", сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности республики (АПБА). "Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии, состоявшейся в городе Акстафа, были госпитализированы с диагнозом отравление. В ходе предварительного расследования было установлено, что во время свадебной церемонии, организованной жителем села Ашаги Гейджалы Акстафинского района Пириевым Мяканом Рафиг оглу, участникам торжества были предложены к употреблению различные блюда, приготовленные в домашних (бытовых) условиях без соблюдения соответствующего температурного режима. С этих блюд были взяты пробы для лабораторного анализа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240413/svadba-1939841941.html
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в мире, азербайджан
В мире, Азербайджан
В Азербайджане более 40 человек отравились на свадьбе

На западе Азербайджана более 40 человек отравились на свадьбе

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 23 июн – РИА Новости. Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии в городе Акстафа на западе Азербайджана, были госпитализированы с диагнозом "отравление", сообщает пресс-служба Агентства продовольственной безопасности республики (АПБА).
«
"Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии, состоявшейся в городе Акстафа, были госпитализированы с диагнозом отравление. В ходе предварительного расследования было установлено, что во время свадебной церемонии, организованной жителем села Ашаги Гейджалы Акстафинского района Пириевым Мяканом Рафиг оглу, участникам торжества были предложены к употреблению различные блюда, приготовленные в домашних (бытовых) условиях без соблюдения соответствующего температурного режима. С этих блюд были взяты пробы для лабораторного анализа", - говорится в сообщении.
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