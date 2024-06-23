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Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым

Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым - РИА Новости, 23.06.2024

Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T06:22

2024-06-23T06:22

2024-06-23T06:31

общество

белгородская область

россия

вячеслав гладков

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 миллионов рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым. "Вчера отправили первых 727 детей с приграничных муниципалитетов в Крым. Уверен, они хорошо отдохнут", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков, михаил мишустин