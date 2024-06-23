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Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым - РИА Новости, 23.06.2024
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06:22 23.06.2024 (обновлено: 06:31 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/otdykh-1954809884.html
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым - РИА Новости, 23.06.2024
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:22
2024-06-23T06:31
общество
белгородская область
россия
вячеслав гладков
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 миллионов рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым. "Вчера отправили первых 727 детей с приграничных муниципалитетов в Крым. Уверен, они хорошо отдохнут", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков, михаил мишустин
Общество, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Михаил Мишустин
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым

Гладков: первые 727 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму Крыма
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму Крыма - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму Крыма. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 миллионов рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым.
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"Вчера отправили первых 727 детей с приграничных муниципалитетов в Крым. Уверен, они хорошо отдохнут", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
 
ОбществоБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковМихаил Мишустин
 
 
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