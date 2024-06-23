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Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым - РИА Новости, 23.06.2024
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:22
2024-06-23T06:22
2024-06-23T06:31
общество
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вячеслав гладков
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти отправили первых 727 детей с приграничных районов региона на летний отдых в Крым. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял решение о выделении 700 миллионов рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым. "Вчера отправили первых 727 детей с приграничных муниципалитетов в Крым. Уверен, они хорошо отдохнут", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков, михаил мишустин
Общество, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Михаил Мишустин
Более 700 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым
Гладков: первые 727 детей из Белгородской области поехали на отдых в Крым