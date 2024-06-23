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Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости - РИА Новости, 23.06.2024
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21:22 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954920332.html
Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости
Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости - РИА Новости, 23.06.2024
Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что тренировка с РФ показала, что белорусская армия готова применять ТЯО при необходимости. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T21:22
2024-06-23T21:22
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что тренировка с РФ показала, что белорусская армия готова применять ТЯО при необходимости. "Тренировка, проведённая совместно с нашими российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. По словам Хренина, "можно констатировать факт, что мы сегодня способны и готовы применять это оружие, когда надо". Он сообщил, что совместные тренировки РФ и Белоруссии продолжатся. "Дальше, конечно же, они будут. Ведь надо свой уровень постоянно поддерживать. Они будут проходить в плановом порядке. Конечно, что-то мы будем оповещать, что-то мы будем проводить и без оповещения. Все у нас будет хорошо", - отметил Хренин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединилась к учениям на втором этапе.
https://ria.ru/20240531/medvedev-1949598762.html
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в мире, россия, белоруссия, виктор хренин
В мире, Россия, Белоруссия, Виктор Хренин
Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости

Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯРОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯР
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что тренировка с РФ показала, что белорусская армия готова применять ТЯО при необходимости.
"Тренировка, проведённая совместно с нашими российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.
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По словам Хренина, "можно констатировать факт, что мы сегодня способны и готовы применять это оружие, когда надо".
Он сообщил, что совместные тренировки РФ и Белоруссии продолжатся.
"Дальше, конечно же, они будут. Ведь надо свой уровень постоянно поддерживать. Они будут проходить в плановом порядке. Конечно, что-то мы будем оповещать, что-то мы будем проводить и без оповещения. Все у нас будет хорошо", - отметил Хренин.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
Белоруссия присоединилась к учениям на втором этапе.
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