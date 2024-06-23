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Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости

Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости - РИА Новости, 23.06.2024

Белорусская армия заявила о готовности применять ТЯО при необходимости

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что тренировка с РФ показала, что белорусская армия готова применять ТЯО при необходимости. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T21:22

2024-06-23T21:22

2024-06-23T21:22

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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что тренировка с РФ показала, что белорусская армия готова применять ТЯО при необходимости. "Тренировка, проведённая совместно с нашими российскими коллегами, показала высокую готовность наших военнослужащих, высокую их обученность и способность выполнять данные задачи", - сказал он в интервью телеканалу СТВ. По словам Хренина, "можно констатировать факт, что мы сегодня способны и готовы применять это оружие, когда надо". Он сообщил, что совместные тренировки РФ и Белоруссии продолжатся. "Дальше, конечно же, они будут. Ведь надо свой уровень постоянно поддерживать. Они будут проходить в плановом порядке. Конечно, что-то мы будем оповещать, что-то мы будем проводить и без оповещения. Все у нас будет хорошо", - отметил Хренин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Белоруссия присоединилась к учениям на втором этапе.

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в мире, россия, белоруссия, виктор хренин