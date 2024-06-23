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Thales может представить в следующем году лазерное оружие против БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
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15:59 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/oruzhie-1954867570.html
Thales может представить в следующем году лазерное оружие против БПЛА
Thales может представить в следующем году лазерное оружие против БПЛА - РИА Новости, 23.06.2024
Thales может представить в следующем году лазерное оружие против БПЛА
Британское подразделение французской промышленной группы Thales может представить в следующем году оружие, уничтожающее сразу несколько БПЛА, нарушая работу их... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:59
2024-06-23T15:59
технологии
украина
россия
киев
себастьян лекорню
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британское подразделение французской промышленной группы Thales может представить в следующем году оружие, уничтожающее сразу несколько БПЛА, нарушая работу их электроники, заявил газете Financial Times глава подразделения Алекс Крессвел. В интервью изданию глава подразделения заявил, что новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), которое проходит тестирование на британских полигонах этим летом, должно быть "скоро готово". Оружие разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии. "Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы", - заявил Крессвелл в интервью Financial Times. Согласно газете, система должна стать самой дешевой альтернативой системам противоракетной обороны. Стоимость одного раза использования будет составлять всего десять пенсов (0,12 долларов - ред.), дальность действия системы составит один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн или импульсов, которые создают помехи для электроники движущейся цели. "Переход от чего-то, что работает в реальной жизни на равнине Солсбери, к чему-то, что вы бы отправили на Украину, - это все еще огромный скачок. Это скачок, который займет год, но не много лет", - уточнил изданию Крессвел. Отмечается, что данное оружие можно будет устанавливать ​​на военной технике. Ранее французская промышленная группа Thales сообщила, что подписала три стратегических соглашения с Украиной, включая договор о намерениях создать совместное предприятие на Украине для упрощения поставок оборудования. Франция заявляла, что намерена перейти от передачи вооружений Украине к их продаже. Глава МО Франции Себастьян Лекорню заявлял, что конфликт на Украине – "хорошая возможность" для французских оборонных компаний, которые заключают партнерства о совместном производстве вооружений на украинской территории и техническом обслуживании поставленной техники. Так, в начале июня франко-германский концерн KNDS, производящий гаубицы Caesar, сообщил о создании украинского филиала. Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar. В сентябре прошлого года Лекорню посетил Киев во главе делегации из 20 оборонных компаний. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) и Объединение французских предприятий, работающих в области наземной и воздушной обороны (GICAT), подписали соглашения с Киевом о развитии сотрудничества в области вооружений. Среди прочего, группа Arquus заключила соглашение о поддержке Киева в обслуживании бронетранспортеров VAB, компания Delair подписала контракт на поставку дополнительных БПЛА, компания Vistory заключила соглашение о создании решений для производства запчастей с целью развертывания мобильных комплексов, позволяющих производить запчасти "в рамках театра военных действий". Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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технологии, украина, россия, киев, себастьян лекорню, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Технологии, Украина, Россия, Киев, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Thales может представить в следующем году лазерное оружие против БПЛА

Thales может выпустить в 2025 г оружие, уничтожающее сразу несколько БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРабота расчета антидроновой защиты
Работа расчета антидроновой защиты - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британское подразделение французской промышленной группы Thales может представить в следующем году оружие, уничтожающее сразу несколько БПЛА, нарушая работу их электроники, заявил газете Financial Times глава подразделения Алекс Крессвел.
В интервью изданию глава подразделения заявил, что новое радиочастотное лазерное оружие (RFDEW), которое проходит тестирование на британских полигонах этим летом, должно быть "скоро готово". Оружие разрабатывается в рамках соглашения с министерством обороны Британии.
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"Могла бы система, которую мы продемонстрировали, быть доступна для использования уже в следующем году? Да, конечно, могла бы", - заявил Крессвелл в интервью Financial Times.
Согласно газете, система должна стать самой дешевой альтернативой системам противоракетной обороны. Стоимость одного раза использования будет составлять всего десять пенсов (0,12 долларов - ред.), дальность действия системы составит один километр. Оружие использует мобильный источник энергии для создания радиочастотных волн или импульсов, которые создают помехи для электроники движущейся цели.
"Переход от чего-то, что работает в реальной жизни на равнине Солсбери, к чему-то, что вы бы отправили на Украину, - это все еще огромный скачок. Это скачок, который займет год, но не много лет", - уточнил изданию Крессвел.
Отмечается, что данное оружие можно будет устанавливать ​​на военной технике.
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Ранее французская промышленная группа Thales сообщила, что подписала три стратегических соглашения с Украиной, включая договор о намерениях создать совместное предприятие на Украине для упрощения поставок оборудования.
Франция заявляла, что намерена перейти от передачи вооружений Украине к их продаже. Глава МО Франции Себастьян Лекорню заявлял, что конфликт на Украине – "хорошая возможность" для французских оборонных компаний, которые заключают партнерства о совместном производстве вооружений на украинской территории и техническом обслуживании поставленной техники.
Так, в начале июня франко-германский концерн KNDS, производящий гаубицы Caesar, сообщил о создании украинского филиала. Помимо производства комплектующих, новое соглашение позволит Киеву получать 155-мм боеприпасы, используемые Caesar.
В сентябре прошлого года Лекорню посетил Киев во главе делегации из 20 оборонных компаний. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) и Объединение французских предприятий, работающих в области наземной и воздушной обороны (GICAT), подписали соглашения с Киевом о развитии сотрудничества в области вооружений. Среди прочего, группа Arquus заключила соглашение о поддержке Киева в обслуживании бронетранспортеров VAB, компания Delair подписала контракт на поставку дополнительных БПЛА, компания Vistory заключила соглашение о создании решений для производства запчастей с целью развертывания мобильных комплексов, позволяющих производить запчасти "в рамках театра военных действий".
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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