https://ria.ru/20240623/onei-1954839316.html
Россия вошла в пятерку по числу туристов, посетивших Кубу в 2024 году
Россия вошла в пятерку по числу туристов, посетивших Кубу в 2024 году - РИА Новости, 23.06.2024
Россия вошла в пятерку по числу туристов, посетивших Кубу в 2024 году
Россия вошла в пятерку по наибольшему числу туристов, посетивших Кубу, более 70 тысяч человек побывали в стране за первые пять месяцев 2024 года, сообщило... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:45
2024-06-23T12:45
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия вошла в пятерку по наибольшему числу туристов, посетивших Кубу, более 70 тысяч человек побывали в стране за первые пять месяцев 2024 года, сообщило Национальное управление статистики и информации (ONEI) Кубы. В апреле торговый представитель РФ Сергей Балдин заявил РИА Новости, что Россия после пандемии стала одной из ключевых стран по числу туристов, посещающих Кубу - в 2023 году остров посетили рекордные 185 тысяч человек, и есть перспектива дальнейшего увеличения туристического потока. По данным Национального управления статистики и информации (ONEI), в первом квартале 2023 года Кубу посетили 66 887 туристов из России. Согласно последнему отчету управления, с января по май 2024 года Кубу посетили 1 178 888 туристов из других стран. Больше всего туристов приехало из Канады, их число превысило 540 тысяч. "Число туристов из Российской Федерации составляет 70 668 (на май 2024 года - ред.)", - говорится в отчете Национального управления статистики и информации (ONEI). По данным отчета, Кубу также посетили более 102 тысяч туристов из США, почти 130 тысяч кубинцев, проживающих за рубежом, а также более 33 тысячи туристов из Англии. Отмечается, что число приехавших выросло почти на 40 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экономика Кубы, в значительной степени зависящая от туризма, понесла серьезный ущерб во время пандемии COVID-19, однако с 2022 года туристы, включая российских, вновь стали выбирать остров как направление для отдыха. На фоне санитарных ограничений в 2021 году Россия на один год стала лидером по числу зарубежных туристов - тогда в карибскую страну приехали отдыхать более 145 тысяч человек.
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Россия вошла в пятерку по числу туристов, посетивших Кубу в 2024 году
ONEI: Россия вошла в пятерку по числу туристов, посетивших Кубу в 2024 году
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия вошла в пятерку по наибольшему числу туристов, посетивших Кубу, более 70 тысяч человек побывали в стране за первые пять месяцев 2024 года, сообщило Национальное управление статистики и информации (ONEI) Кубы.
В апреле торговый представитель РФ Сергей Балдин заявил РИА Новости, что Россия после пандемии стала одной из ключевых стран по числу туристов, посещающих Кубу - в 2023 году остров посетили рекордные 185 тысяч человек, и есть перспектива дальнейшего увеличения туристического потока. По данным Национального управления статистики и информации (ONEI), в первом квартале 2023 года Кубу посетили 66 887 туристов из России.
Согласно последнему отчету управления, с января по май 2024 года Кубу посетили 1 178 888 туристов из других стран. Больше всего туристов приехало из Канады
, их число превысило 540 тысяч.
«
"Число туристов из Российской Федерации составляет 70 668 (на май 2024 года - ред.)", - говорится в отчете Национального управления статистики и информации (ONEI).
По данным отчета, Кубу также посетили более 102 тысяч туристов из США
, почти 130 тысяч кубинцев, проживающих за рубежом, а также более 33 тысячи туристов из Англии
. Отмечается, что число приехавших выросло почти на 40 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Экономика Кубы, в значительной степени зависящая от туризма, понесла серьезный ущерб во время пандемии COVID-19, однако с 2022 года туристы, включая российских, вновь стали выбирать остров как направление для отдыха. На фоне санитарных ограничений в 2021 году Россия на один год стала лидером по числу зарубежных туристов - тогда в карибскую страну приехали отдыхать более 145 тысяч человек.