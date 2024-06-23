https://ria.ru/20240623/okinava-1954830105.html

Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США

Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США - РИА Новости, 23.06.2024

Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США

Жители самой южной японской префектуры Окинава испытывают беспокойство из-за американских баз, инцидентов с американскими военными, а также из-за стремительной... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:29

2024-06-23T11:29

2024-06-23T11:29

в мире

окинава

япония

фумио кисида

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/67/1522516706_0:316:6016:3700_1920x0_80_0_0_112eabd03d33a39965a084a9ba9ed343.jpg

ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Жители самой южной японской префектуры Окинава испытывают беспокойство из-за американских баз, инцидентов с американскими военными, а также из-за стремительной дислокации сил самообороны, сказал в своей речи на траурной церемонии, посвященной окончанию битвы за Окинаву, губернатор префектуры Дэнни Тамаки. "С той войны прошло 79 лет. Как наши предки смотрят сейчас на этот мир и на Окинаву. Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас. Сейчас стремительно продвигается дислокация сил самообороны на Окинаве. Все это накладывается на нашу память о битве за Окинаву и вызывает у населения большое беспокойство", - сказал Тамаки. На церемонии выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида, главы обеих палат парламента страны. Несмотря на то, что Кисида признал бремя Окинавы, на территории которой сконцентрировано около 70% американских баз, его выступление сопровождали крики протеста. Битва за Окинаву стала одной из самых кровопролитных для Японии битв Второй мировой войны. Она продолжалась с 26 марта по 23 июня 1945 года. В ней погибли около 200 тысяч человек, половина из которых была мирным населением. На Окинаве подчеркивают, что погиб каждый четвертый житель префектуры.

https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936798988.html

https://ria.ru/20240110/okinava-1920429427.html

окинава

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, окинава, япония, фумио кисида