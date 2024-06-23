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Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США - РИА Новости, 23.06.2024
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11:29 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/okinava-1954830105.html
Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США
Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США - РИА Новости, 23.06.2024
Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США
Жители самой южной японской префектуры Окинава испытывают беспокойство из-за американских баз, инцидентов с американскими военными, а также из-за стремительной... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:29
2024-06-23T11:29
в мире
окинава
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Жители самой южной японской префектуры Окинава испытывают беспокойство из-за американских баз, инцидентов с американскими военными, а также из-за стремительной дислокации сил самообороны, сказал в своей речи на траурной церемонии, посвященной окончанию битвы за Окинаву, губернатор префектуры Дэнни Тамаки. "С той войны прошло 79 лет. Как наши предки смотрят сейчас на этот мир и на Окинаву. Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас. Сейчас стремительно продвигается дислокация сил самообороны на Окинаве. Все это накладывается на нашу память о битве за Окинаву и вызывает у населения большое беспокойство", - сказал Тамаки. На церемонии выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида, главы обеих палат парламента страны. Несмотря на то, что Кисида признал бремя Окинавы, на территории которой сконцентрировано около 70% американских баз, его выступление сопровождали крики протеста. Битва за Окинаву стала одной из самых кровопролитных для Японии битв Второй мировой войны. Она продолжалась с 26 марта по 23 июня 1945 года. В ней погибли около 200 тысяч человек, половина из которых была мирным населением. На Окинаве подчеркивают, что погиб каждый четвертый житель префектуры.
https://ria.ru/20240330/yaponiya-1936798988.html
https://ria.ru/20240110/okinava-1920429427.html
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в мире, окинава, япония, фумио кисида
В мире, Окинава, Япония, Фумио Кисида
Жители Окинавы заявили о беспокойстве из-за баз США

Губернатор Тамаки: жители Окинавы испытывают беспокойство из-за американских баз

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin SuttonИстребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы Кадена, Япония - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Sutton
Истребитель ВВС США F-15 взлетает с базы "Кадена", Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 23 июн – РИА Новости. Жители самой южной японской префектуры Окинава испытывают беспокойство из-за американских баз, инцидентов с американскими военными, а также из-за стремительной дислокации сил самообороны, сказал в своей речи на траурной церемонии, посвященной окончанию битвы за Окинаву, губернатор префектуры Дэнни Тамаки.
"С той войны прошло 79 лет. Как наши предки смотрят сейчас на этот мир и на Окинаву. Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас. Сейчас стремительно продвигается дислокация сил самообороны на Окинаве. Все это накладывается на нашу память о битве за Окинаву и вызывает у населения большое беспокойство", - сказал Тамаки.
Японские солдаты сил самообороны - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
На Окинаве впервые развернули противокорабельные ракеты
30 марта, 10:59
На церемонии выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида, главы обеих палат парламента страны. Несмотря на то, что Кисида признал бремя Окинавы, на территории которой сконцентрировано около 70% американских баз, его выступление сопровождали крики протеста.
Битва за Окинаву стала одной из самых кровопролитных для Японии битв Второй мировой войны. Она продолжалась с 26 марта по 23 июня 1945 года. В ней погибли около 200 тысяч человек, половина из которых была мирным населением. На Окинаве подчеркивают, что погиб каждый четвертый житель префектуры.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Японские власти рассказали о строительстве новой базы США на Окинаве
10 января, 08:23
 
В миреОкинаваЯпонияФумио Кисида
 
 
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