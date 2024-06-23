Украинские военные обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в ДНР
ВСУ обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в Петровском районе ДНР
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные применили артиллерию "натовского" калибра при обстреле частного сектора Петровского района Донецка, рассказали РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Судя по характерным фрагментам снаряда, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибром 155 миллиметров", - сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в СЦКК.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела были полностью разрушены две хозпостройки и повреждены еще по меньшей мере три частных жилых дома. Снаряд упал в непосредственной близости к дому по улице Шпагина, что спровоцировало пожар в одной из построек.
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"Разрушена хозпостройка - влетело в сарай, разрушило туалет и курятник. Курей было около 50, их всех побило. И в соседском доме тоже хозпостройка разрушена, только она еще и горела, пожарные приезжали. Нам повезло, чуть-чуть через дом перелетело, хорошо, что живы остались", - рассказала хозяйка пострадавшего дома.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 143 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, еще трое погибли. Повреждения получили 12 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.