Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в ДНР - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954888012.html
Украинские военные обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в ДНР
Украинские военные обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в ДНР - РИА Новости, 23.06.2024
Украинские военные обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в ДНР
Украинские военные применили артиллерию "натовского" калибра при обстреле частного сектора Петровского района Донецка, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:05
2024-06-23T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные применили артиллерию "натовского" калибра при обстреле частного сектора Петровского района Донецка, рассказали РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Судя по характерным фрагментам снаряда, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибром 155 миллиметров", - сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в СЦКК. Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела были полностью разрушены две хозпостройки и повреждены еще по меньшей мере три частных жилых дома. Снаряд упал в непосредственной близости к дому по улице Шпагина, что спровоцировало пожар в одной из построек. "Разрушена хозпостройка - влетело в сарай, разрушило туалет и курятник. Курей было около 50, их всех побило. И в соседском доме тоже хозпостройка разрушена, только она еще и горела, пожарные приезжали. Нам повезло, чуть-чуть через дом перелетело, хорошо, что живы остались", - рассказала хозяйка пострадавшего дома. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 143 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, еще трое погибли. Повреждения получили 12 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
https://ria.ru/20240623/ni-1954870878.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в ДНР

ВСУ обстреляли из натовской артиллерии частный сектор в Петровском районе ДНР

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские военные применили артиллерию "натовского" калибра при обстреле частного сектора Петровского района Донецка, рассказали РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Судя по характерным фрагментам снаряда, найденным на месте обстрела, ВСУ применили натовскую артиллерию калибром 155 миллиметров", - сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в СЦКК.
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Есть личный мотив". ВСУ ждет революция сверху
Вчера, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости, в результате обстрела были полностью разрушены две хозпостройки и повреждены еще по меньшей мере три частных жилых дома. Снаряд упал в непосредственной близости к дому по улице Шпагина, что спровоцировало пожар в одной из построек.
«
"Разрушена хозпостройка - влетело в сарай, разрушило туалет и курятник. Курей было около 50, их всех побило. И в соседском доме тоже хозпостройка разрушена, только она еще и горела, пожарные приезжали. Нам повезло, чуть-чуть через дом перелетело, хорошо, что живы остались", - рассказала хозяйка пострадавшего дома.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 47 раз обстреляли территорию республики, выпустив 143 единицы различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя, еще трое погибли. Повреждения получили 12 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
"Бомбардировка гигантами". В США предупредили Украину о серьезной опасности
Вчера, 16:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала