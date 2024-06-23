https://ria.ru/20240623/obstrel-1954864168.html

В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек

В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 23.06.2024

В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек

ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:27

2024-06-23T15:27

2024-06-23T15:31

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

вооруженные силы украины

климовский район

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы области.

https://ria.ru/20240623/obstrel-1954821019.html

брянская область

климовский район

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Дарья Буймова

брянская область, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, климовский район