https://ria.ru/20240623/obstrel-1954864168.html
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 23.06.2024
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек
ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:27
2024-06-23T15:27
2024-06-23T15:31
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
климовский район
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы области.
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954821019.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Климовский район
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек
В селе Новый Ропск Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек