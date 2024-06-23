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В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 23.06.2024 (обновлено: 15:31 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954864168.html
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек - РИА Новости, 23.06.2024
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек
ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:27
2024-06-23T15:31
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
вооруженные силы украины
климовский район
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы области.
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954821019.html
брянская область
климовский район
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Дарья Буймова
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брянская область, происшествия, александр богомаз, вооруженные силы украины, климовский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Климовский район
В Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек

В селе Новый Ропск Брянской области из-за атаки со стороны ВСУ ранен человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ВСУ ударили FPV-дронами по селу Новый Ропск Брянской области, ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV дронов село Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки легкие ранения получил мирный житель. В настоящее время ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Частично повреждены два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении главы области.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныКлимовский район
 
 
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