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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:45 23.06.2024 (обновлено: 10:56 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/obstrel-1954821019.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:45
2024-06-23T10:56
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:40 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — уточнили в представительстве. В общей сложности ВСУ выпустили 23 снаряда по Петровскому району Донецка с 07:40 до 08:45. О последствиях ударов не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html
https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html
https://ria.ru/20240218/obstrel-1928121333.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили 23 снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли Петровский район Донецка натовскими снарядами, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 07:40 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", — уточнили в представительстве.
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В общей сложности ВСУ выпустили 23 снаряда по Петровскому району Донецка с 07:40 до 08:45.
О последствиях ударов не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
Также ВСУ передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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