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Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США - РИА Новости, 23.06.2024
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14:05 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/netanyakhu-1954849789.html
Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США
Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США - РИА Новости, 23.06.2024
Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что около четырех месяцев назад произошло значительное сокращение поставок оружия из США, добавив, что... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:05
2024-06-23T14:05
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
джо байден
ллойд остин
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что около четырех месяцев назад произошло значительное сокращение поставок оружия из США, добавив, что ситуация с тех пор не изменилась. "Около четырех месяцев назад произошло резкое сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. В течение долгих недель мы просили наших американских друзей ускорить поставки. Мы делали это снова и снова... Мы получили все всевозможные объяснения, но мы не получили одного - ситуация по существу не изменилась", - заявил премьер на открытии заседания кабинета министров. По словам Нетаньяху, какая-то часть вооружений поступила, но значительная их часть "осталась позади". "После нескольких месяцев отсутствия изменений в этой ситуации я решил высказаться по этому поводу публично. Я сделал это, имея многолетний опыт и зная, что этот шаг необходим для устранения преграды", - отметил премьер. Нетаньяху выразил надежду, что ситуация с поставками американского оружия в Израиль, который уже более 8 месяцев ведет активные боевые действия в секторе Газа, будет разрешена в ближайшем будущем. Ранее на этой неделе Нетаньяху публично на английском языке выразил возмущение в связи с задержками поставок американских вооружений. Этот шаг вызвал недовольство как в Вашингтоне, так и внутри Израиля среди оппонентов правящей коалиции. "Я готов терпеть личные нападки ради безопасности Израиля", - заявил в этой связи премьер Израиля. В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден. Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник заявил, что США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении.
https://ria.ru/20240618/izrail-1953753580.html
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США

Нетаньяху: США сильно сократили поставки оружия в Израиль четыре месяца назад

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что около четырех месяцев назад произошло значительное сокращение поставок оружия из США, добавив, что ситуация с тех пор не изменилась.
"Около четырех месяцев назад произошло резкое сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. В течение долгих недель мы просили наших американских друзей ускорить поставки. Мы делали это снова и снова... Мы получили все всевозможные объяснения, но мы не получили одного - ситуация по существу не изменилась", - заявил премьер на открытии заседания кабинета министров.
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По словам Нетаньяху, какая-то часть вооружений поступила, но значительная их часть "осталась позади".
«
"После нескольких месяцев отсутствия изменений в этой ситуации я решил высказаться по этому поводу публично. Я сделал это, имея многолетний опыт и зная, что этот шаг необходим для устранения преграды", - отметил премьер.
Нетаньяху выразил надежду, что ситуация с поставками американского оружия в Израиль, который уже более 8 месяцев ведет активные боевые действия в секторе Газа, будет разрешена в ближайшем будущем.
Ранее на этой неделе Нетаньяху публично на английском языке выразил возмущение в связи с задержками поставок американских вооружений. Этот шаг вызвал недовольство как в Вашингтоне, так и внутри Израиля среди оппонентов правящей коалиции.
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"Я готов терпеть личные нападки ради безопасности Израиля", - заявил в этой связи премьер Израиля.
В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден.
Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник заявил, что США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении.
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В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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