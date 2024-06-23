https://ria.ru/20240623/netanyakhu-1954849789.html

Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США

Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США - РИА Новости, 23.06.2024

Нетаньяху заявил о сокращении поставок оружия из США

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что около четырех месяцев назад произошло значительное сокращение поставок оружия из США, добавив, что... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:05

2024-06-23T14:05

2024-06-23T14:05

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

джо байден

ллойд остин

министерство обороны сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что около четырех месяцев назад произошло значительное сокращение поставок оружия из США, добавив, что ситуация с тех пор не изменилась. "Около четырех месяцев назад произошло резкое сокращение поставок вооружений, поступающих из США в Израиль. В течение долгих недель мы просили наших американских друзей ускорить поставки. Мы делали это снова и снова... Мы получили все всевозможные объяснения, но мы не получили одного - ситуация по существу не изменилась", - заявил премьер на открытии заседания кабинета министров. По словам Нетаньяху, какая-то часть вооружений поступила, но значительная их часть "осталась позади". "После нескольких месяцев отсутствия изменений в этой ситуации я решил высказаться по этому поводу публично. Я сделал это, имея многолетний опыт и зная, что этот шаг необходим для устранения преграды", - отметил премьер. Нетаньяху выразил надежду, что ситуация с поставками американского оружия в Израиль, который уже более 8 месяцев ведет активные боевые действия в секторе Газа, будет разрешена в ближайшем будущем. Ранее на этой неделе Нетаньяху публично на английском языке выразил возмущение в связи с задержками поставок американских вооружений. Этот шаг вызвал недовольство как в Вашингтоне, так и внутри Израиля среди оппонентов правящей коалиции. "Я готов терпеть личные нападки ради безопасности Израиля", - заявил в этой связи премьер Израиля. В начале мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, подчеркнул Байден. Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник заявил, что США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении.

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https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году